سيساعد استخدام النوع المناسب من الماء في إطالة عمر أداة الكي. يمكن استخدام أداة الكي هذه مع ماء الصنبور. ومع ذلك، إذا كانت المياه في منطقتك عسرة، فقد تتراكم الترسبات الكلسية بسرعة. وفي هذه الحالة حاول استخدام الماء المقطر أو المنزوع المعادن (ويمكن استخدام 50% من الماء المنزوع المعادن الممزوج بماء الصنبور). يُرجى عدم استخدام الماء المعطر أو الخل أو النشاء أو مواد إزالة الترسبات أو المواد المساعدة على الكيّ أو المياه التي تمت إزالة الترسبات منها كيميائيًا أو غيرها من المواد الكيميائية، إذ إن هذه المواد ليست آمنة وقد تتسبب أيضًا بطرطشة المياه أو ظهور بقع بنية اللون أو إلحاق الضرر بأداة الكي الإعتيادية أو البخارية.