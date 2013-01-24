يمكن لموظفي Philips ممارسة حقوقهم المتعلّقة بالخصوصية من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الموارد البشرية > الاتصال بالموارد البشرية > إرسال طلب > التفاصيل الشخصية وسجلات الموارد البشرية المتعلقة بي > التحقق من معلوماتي الشخصية
يمكن لموظفي Philips ممارسة حقوقهم المتعلّقة بالخصوصية من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الموارد البشرية > الاتصال بالموارد البشرية > إرسال طلب > التفاصيل الشخصية وسجلات الموارد البشرية المتعلقة بي > التحقق من معلوماتي الشخصية
حدد "حذف حسابي" ضمن "ملف التعريف". عند الوصول إلى صفحة "حذف حسابي"، انقر فوق الزر "حذف حساب MyPhilips الخاص بي" وقم بتأكيد الطلب في النافذة المنبثقة من خلال النقر فوق الزر "أوافق، يرجى المتابعة".
لإلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، يرجى النقر فوق الزر "إلغاء الاشتراك" في أسفل البريد الإلكتروني الترويجي الذي تلقيته من Philips، وسيتم إلغاء اشتراكك تلقائيًا.
نودّ تذكيرك أن هذا النموذج مخصص حصريًا للطلبات المتعلّقة بالخصوصية. لن تتم الإجابة على الأسئلة العامة المتعلّقة بخدمة العملاء في حال تم إرسالها عبر هذا النموذج. إذا لم يكون سؤالك متعلّقًا بالخصوصية، فيرجى إرساله هنا: www.philips.com/support
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يمكن لموظفي Philips ممارسة حقوقهم المتعلّقة بالخصوصية من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الموارد البشرية > الاتصال بالموارد البشرية > إرسال طلب > التفاصيل الشخصية وسجلات الموارد البشرية المتعلقة بي > التحقق من معلوماتي الشخصية