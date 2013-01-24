كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
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كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
عثرنا على {number} من المنتجات المتوفرة خارج بلدك، لذا قد لا تنطبق العروض الترويجية المحلية.عرض المنتجات إخفاء المنتجات
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يرجى تحديد الطراز المتوفر لديك بالاستناد إلى آخر رقمَين من رقم المنتج، على سبيل المثال، RQ1280/21.