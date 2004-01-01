مواد تغليف معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

تم تصميم شاشة Signage 3650 EcoDesign من Philips باستخدام عمليات تصنيع وميزات مادية ومواد وتغليف وبرامج مدمجة صديقة للبيئة وتوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وقد تم تصميم هذه الشاشة لتعمل باستخدام أقلّ من نصف الطاقة اللازمة لتشغيل نظائرها، في حين أنها تستمر في تقديم الأداء نفسه الذي لا يُضاهى.