    Signage Solutions شاشة Q-Line

    65BDL3650Q/02

    تميّز بأسلوبك الخاص

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطّلاع بفضل شاشة Q-Line الرقمية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً للافتات موثوقًا به وسهل التثبيت ومشغّلاً بواسطة Android، بالإضافة إلى أنها جاهزة للاستخدام على Wave لإمكانية الإدارة عن بُعد، وللاستمتاع بإمكانية تحكّم كامل في أي وقت ومن أي مكان.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة 18/7 المتعددة الاستخدامات والسهلة الإعداد

    • 65 بوصة
    • إضاءة LED الخلفية المباشرة
    • تقنية Ultra HD

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

    قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.

    FailOver. لن تعرض شاشاتك صفحة فارغة على الإطلاق

    تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل إدخال المصدر أو التطبيق. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

    جدولة المحتوى بسهولة من USB أو الذاكرة الداخلية

    يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB أو الذاكرة الداخلية بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

    تفاعل اختياري لمشاركة الشاشة اللاسلكية

    شارك الشاشة اللاسلكية باستخدام شبكة Wi-Fi المتوفرة حاليًا لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهاز دونجل HDMI الاختياري للإرسال مباشرة على الشاشة من دون الاتصال بشبكتك الآمنة.

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تم تحسين هذه الشاشات الاحترافية من Philips المتينة والمشغّلة بواسطة منصة Android 10 SoC لتطبيقات Android الأصلية، ويمكنك تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة أيضًا. مرنة وآمنة، وتضمن بقاء مواصفات الشاشة محدّثة لفترة أطول.

    استخدم Wave للحصول على نتائج ثورية

    أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات Q-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      163.9  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      64.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,372 x‏ 0,372 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • مسح تدريجي
      • تحسين التباين الديناميكي
      تقنية اللوحة
      ADS
      نظام التشغيل
      Android 10
      الضباب
      25%

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      • DVI-I (عدد 1)
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
      • USB 3.0 ‏(عدد 1)
      إدخال الصوت
      مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • بطاقة SD صغيرة
      • OPS
      تحكم خارجي
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • RJ45

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (18/7)
      • عمودي (18/7)
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 3‏ × 3
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 - 240 فولت تقريبًا، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      134  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
      • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 3840 × 2160، ‏60 هرتز، 50 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 800 × 600، 56 و60 و72 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160p،‏ 50، 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1462,3  ملليمترًا
      وزن المنتج
      28.5  كلغ
      تعيين الارتفاع
      837,3  ملليمترًا
      تعيين العمق
      68,9 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 89,9 مم (العمق على المقبض)  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      57,57  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      32.96  بوصة
      تركيب على الجدار
      400 مم × 400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      14,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)
      وزن المنتج (لِبرة)
      62,83  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex ‏A55
      GPU
      G52 MC1
      الذاكرة
      • 16 غيغابايت
      • 3 جيجابايت DDR

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • شعار Philips ‏(x1)
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
      • مشبك كبلات (عدد 2)
      • كبل HDMI‏ (1,8 أمتار) (عدد 1)
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل RS232
      • غطاء USB (عدد 1)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • التلميع
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      • اليابانية
      • العربية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CB
      • FCC، الفئة أ
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

