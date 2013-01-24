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Series 1000

منقي الهواء

AC1215/90
  • هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام
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  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Series 1000 منقي الهواء

    AC1215/90

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    إن وضع الاستشعار أثناء الليل هو تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة نومك. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي أثناء فترة نومك. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز هذا الوضع بالهدوء التام، لمساعدتك وأفراد عائلتك على النوم بشكلٍ أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    Series 1000 منقي الهواء

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    إن وضع الاستشعار أثناء الليل هو تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة نومك. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي أثناء فترة نومك. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز هذا الوضع بالهدوء التام، لمساعدتك وأفراد عائلتك على النوم بشكلٍ أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    إن وضع الاستشعار أثناء الليل هو تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة نومك. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي أثناء فترة نومك. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز هذا الوضع بالهدوء التام، لمساعدتك وأفراد عائلتك على النوم بشكلٍ أفضل. إكتشف كلّ المميزات

    Series 1000 منقي الهواء

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    إن وضع الاستشعار أثناء الليل هو تقنية جديدة مصممة خصيصًا لغرفة نومك. استمتع براحة البال، إذ تتم مراقبة جودة الهواء باستمرار ويتم تزويدك بهواء نقي أثناء فترة نومك. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز هذا الوضع بالهدوء التام، لمساعدتك وأفراد عائلتك على النوم بشكلٍ أفضل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل air-purifier

      هواء صحي أكثر، على الدوام

      ليالٍ أنقى وأيام مليئة بالحيوية

      • إزالة 99,97% من الجسيمات بحجم 3 نانومتر
      • معلومات حول جودة الهواء بالألوان
      • لغاية 32 م2/ 344 قدم2
      • الوضع التلقائي ووضع النوم
      تنقية عالية الجودة يمكن أن تُطبَّق على غرفة تبلغ مساحتها 63 م² كحدٍ أقصى

      تنقية عالية الجودة يمكن أن تُطبَّق على غرفة تبلغ مساحتها 63 م² كحدٍ أقصى

      تتميّز تقنية VitaShield IPS مع تصميمها الأيروديناميكي وفلتر NanoProtect Pro بمعدل توفير معزز للهواء النظيف يصل إلى 270 م3/الساعة، ويمكنها إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا التي يبلغ حجمها 0,02 ميكرون، كما أنها تعمل على فلترة الغازات المؤذية والمضرة مثل الفورمالديهايد والمركّبات العضوية المتطايرة.

      وضع التنقية التلقائي الخاص لإزالة التلوث بفعالية

      وضع التنقية التلقائي الخاص لإزالة التلوث بفعالية

      يمكن أن تزيد مستويات PM2.5 في الداخل بشكل يتجاوز المستوى المحدد في الإرشادات المحلية بسبب التلوث في الخارج أو النشاطات اليومية مثل الطبخ والتنظيف، إلخ. ولكن يمكن لمستشعر الهواء الذكي أن يكشف مستويات PM2.5 ويعزز سرعة جهاز تنقية الهواء لمعالجة التلوث.

      توفير هواء أنظف بصمت واستمرار أثناء النوم

      توفير هواء أنظف بصمت واستمرار أثناء النوم

      تم تطوير وضع الاستشعار أثناء الليل خصيصًا لغرفة النوم، إذ ينقّي الجهاز هواء الغرفة بسرعة ويراقب باستمرار جودة الهواء في غرفة النوم، ويوفّر لك هواء نظيفًا أثناء نومك. وتساعدك الأنوار الخافتة و/أو المنطفئة والصوت الخافت أنت وعائلتك على النوم بشكلٍ أفضل.

      تنبيه حماية الهواء الصحي لقياس فترة استخدام الفلتر بدقّة

      تنبيه حماية الهواء الصحي لقياس فترة استخدام الفلتر بدقّة

      بفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين وقت استبدال الفلتر. وإن لم يتمّ تغيير الفلتر بسرعة يتوقف الجهاز عن العمل لتفادي التنقية غير المجدية. وبالتالي، ضمان توفير هواء صحيّ أكثر على الدوام.

      معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء

      معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء

      تقدّم لك حلقة الخطوات الأربع الملوّنة التي تظهر في لوحة التحكّم رؤية واضحة لجودة الهواء من خلال استخدام أربعة ألوان تتدرج من الأزرق (مستوى مسببات حساسية وجسيمات مناسب) إلى الأحمر (مستوى مسببات حساسية وجسيمات سيئ).

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*

      واجهة مستخدم تعمل باللمس مع شاشة

      واجهة مستخدم تعمل باللمس مع شاشة

      واجهة مستخدم تعمل باللمس مع شاشة

      يمنع قفل الأطفال أي تغييرات غير مقصودة في الإعدادات

      يمنع قفل الأطفال أي تغييرات غير مقصودة في الإعدادات

      فلتر NanoProtect المتقدّم يوفّر حماية على مدار الساعة

      فلتر NanoProtect HEPA السميك جدًا مصمم ليقدّم فعالية فائقة في تنقية الهواء ويتميّز بفترة استخدام طويلة لمقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        مستشعر (ات) جودة الهواء
        جسيمات
        لون لوحة التحكم
        أسود
        نوع لوحة التحكّم
        اللمس
        مؤشرات سرعة المروحة
        1، 2، 3 - سرعة قصوى
        اللون (الألوان)
        أبيض

      • Performance

        ينقي PM2.5
        99,97  %
        ينقي الفيروسات
        99,9  %
        معدل استلام الهواء النظيف (CADR) (وتنقيته من دخان السجائر)
        270  م³/س
        ينقّي البكتيريا
        99,9  %

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        منطقة فعالة
        ما يصل إلى 63  م²
        التردد
        50  هرتز
        الطاقة
        50  واط
        مستوى الصوت
        33  ديسيبل (أ)
        فولتية
        220  فولت

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        541 x‏ 325 x‏ 211  ملليمترًا

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