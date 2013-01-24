حلاقة سلسة لكامل الجسم
تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة سلسة لكامل الجسم
تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات
حلاقة سلسة لكامل الجسم
تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة سلسة لكامل الجسم
تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها لتكون آمنة ومريحة لمناطق تحت الإبطَين والصدر والمعدة والظهر والكتفَين والخاصرتَين والساقَين. تلتقط آلة الحلاقة اللطيفة على البشرة الشعيرات بطول متفاوت وتقصّها، من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو ملامسة الحواف الحادة للبشرة.
يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك أثناء الحلاقة. وتقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تتم حلاقتها بالرقاقة المعدنية، للاستمتاع بحلاقة أدق.
تتضمن 3 أمشاط لمستويات طول مختلفة لشعيرات الجسم. قم بتوصيل الأمشاط بنظام الحلاقة لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 مم أو 5 مم أو 7 مم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون الأمشاط للحصول على نتيجة أدق. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأسمك، فنوصي بالتشذيب مسبقًا بواسطة المشط.
أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.
بطارية Li-ion عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.
استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة أثناء الاستحمام أو بعده. تتميّز آلة العناية بالجسم بأنها مقاومة تمامًا للمياه، لذا يمكنك تشطيفها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.
تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.
صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.
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