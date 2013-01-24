يعمل هذا المجفف بقوة 1600 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.
يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.
يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.
تعتبر ميزة Cool Shot إعدادًا احترافيًا لا غنى عنه، إذ توفر دفقًا شديدًا من الهواء البارد. استخدميها بعد تسريح الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وضبطها.
يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، بينما يحسّن تصميم مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في المجفف. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز مجفف الشعر EssentialCare من Philips بقوة 1600 واط وبتحسين للصوت بنسبة 20% مقارنة بجهاز HP4940. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بالهدوء أثناء التجفيف من دون المساومة على الأداء.
يأتي مجفف الشعر هذا مزوّدًا بمقبض قابل للطيّ، مما يسهّل ترتيبه توضيبه وتخزينه وحمله معك أينما ذهبت.
فولتية مزدوجة للاستخدام حول العالم
يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.
سلك بطول 1,8م.
المواصفات التقنية
الميزات
الخدمة
الوزن والمقاييس