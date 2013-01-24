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DryCare Advanced

مجفف شعر

BHD186/03
  • حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*. حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*. حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.
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    DryCare Advanced مجفف شعر

    BHD186/03

    حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.

    يوفر التغير المستمر لتدفق الهواء الساخن والبارد إحساسًا منعشًا للشعر وفروة الرأس. وتوفر لك قوة التجفيف التي تبلغ 2200 واط وإعداد TurboBoost السرعة والقوة اللتين تحتاج إليهما للتجفيف والتسريح. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare Advanced مجفف شعر

    حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.

    يوفر التغير المستمر لتدفق الهواء الساخن والبارد إحساسًا منعشًا للشعر وفروة الرأس. وتوفر لك قوة التجفيف التي تبلغ 2200 واط وإعداد TurboBoost السرعة والقوة اللتين تحتاج إليهما للتجفيف والتسريح. إكتشف كلّ المميزات

    حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.

    يوفر التغير المستمر لتدفق الهواء الساخن والبارد إحساسًا منعشًا للشعر وفروة الرأس. وتوفر لك قوة التجفيف التي تبلغ 2200 واط وإعداد TurboBoost السرعة والقوة اللتين تحتاج إليهما للتجفيف والتسريح. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare Advanced مجفف شعر

    حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.

    يوفر التغير المستمر لتدفق الهواء الساخن والبارد إحساسًا منعشًا للشعر وفروة الرأس. وتوفر لك قوة التجفيف التي تبلغ 2200 واط وإعداد TurboBoost السرعة والقوة اللتين تحتاج إليهما للتجفيف والتسريح. إكتشف كلّ المميزات

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      • مستشعر ThermoBalance
      • الأيونية
      • 2200 واط
      3 إعدادات للسخونة وإعدادان للسرعة لأعلى مستوى من التحكم

      3 إعدادات للسخونة وإعدادان للسرعة لأعلى مستوى من التحكم

      عيّني إعدادات السخونة والسرعة وتحكّمي بها بسهولة للحصول على التسريحة المثالية. اختاري من بين 3 إعدادات للسخونة وإعدادَين للسرعة لتحكّم كامل وعملية تجفيف وتسريح دقيقة

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      تعتبر ميزة Cool Shot إعدادًا احترافيًا لا غنى عنه، إذ توفر دفقًا شديدًا من الهواء البارد. استخدميها بعد تسريح الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وضبطها.

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1,8م.

      مركِّز رفيع لتدفق الهواء لعملية تسريح مثالية

      مركِّز رفيع لتدفق الهواء لعملية تسريح مثالية

      تكثّف فوهة التسريح الرفيعة تدفق الهواء من خلال فتحة بحجم 11 مم، لتسريح دقيق في مناطق معيّنة. وهي رائعة لوضع اللمسات الأخيرة على تسريحة شعرك أو لتثبيتها.

      قوة تجفيف عالية الأداء وسريعة تبلغ 2200 واط

      قوة تجفيف عالية الأداء وسريعة تبلغ 2200 واط

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      ناشٍر للهواء بميزة التدليك لزيادة الكثافة وتعزيز التموجات

      ناشٍر للهواء بميزة التدليك لزيادة الكثافة وتعزيز التموجات

      يتميّز ناشِر الهواء غير المتناسق بميزة التدليك وبتصميم غير متناسق على شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يقوم ناشِر الهواء بتوزيع تدفق الهواء عبر الشعر لتجفيفه بطريقة صحية أكثر ولمنحه كثافة وتقليل التجعيدات. يمكن استخدام الأسنان المطاطية لتدليك فروة الرأس وتحفيزها ولتحسين حيوية الشعر. للحصول على أفضل النتائج، استخدميه بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور، واسمحي لأسنان ناشِر الهواء المدلِّكة بتعزيز التموجات وزيادتها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

      امنحي شعرك عناية فورية بفضل الترطيب الأيوني. تقوم الأيونات المشحونة سلبيًا بالقضاء على الكهرباء الثابتة وبترطيب شعرك، لزيادة لمعانه وحيويته. أما النتيجة فهي شعر ناعم وخالٍ من التجعيدات ويتألّق بلمعانه.

      الدفع التوربيني للحصول على تجفيف سريع جداً

      الدفع التوربيني للحصول على تجفيف سريع جداً

      يزيد زر التعزيز بسرعة قصوى تدفق الهواء لتجفيف شعرك بسرعة أكبر.

      توفّر تقنية ThermoBalance حماية نشطة من الحرارة

      إن ThermoBalance عبارة عن تقنية مبتكرة من Philips توفر حماية ذكية وفائقة للشعر. يفحص المستشعر سخونة الهواء باستمرار ويعدّل درجة الحرارة وفقًا لذلك، لتجفيف الشعر بطريقة سريعة وصحية. عند تنشيط مستشعر ThermoBalance، يضيء مصباح LED. ستشعرين بالتالي بتغييرات لطيفة ومستمرة في درجة الحرارة، لتفادي تركيز السخونة في مناطق محددة تلحق الضرر بشعرك. استمتعي بحماية نشطة ومستمرة لشعرك وفروة رأسك من الإحماء المفرط.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        2200  واط
        الطاقة
        2200  واط
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر

      • الميزات

        مقبض قابل للطي
        لا
        فولتية مزدوجة
        لا
        طبقة من السيراميك
        لا
        ترطيب أيوني
        نعم
        مخرج هواء
        نعم
        فوهة / مكثّف
        نعم
        عدد الملحقات
        2
        حلقة التعليق
        نعم
        Cool Shot
        نعم
        حقيبة صغيرة للسفر مضمنة
        لا

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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