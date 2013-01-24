ملحقات ذكية لتعديل العلاج بحسب كل منطقة

يختلف شعر الجسم ومنحنياته باختلاف المنطقة، لذا تحتاج كل منطقة من الجسم إلى علاج مختلف لضمان توفير أفضل النتائج. يأتي جهاز Lumea Prestige من Philips مزوّدًا بملحقات ذكية، وهي تتميّز بشكل مقوّس وفريد لمناطق الجسم (الساقين، والذراعين والمعدة) وللوجه (الشفة العلوية، والذقن). ويختلف كل ملحق ذكي من حيث الشكل، وحجم النافذة، والفلتر، ويشغّل برنامج علاج مصممًا لمنطقة معيّنة من الجسم لدى إضافته إلى الجهاز. يسمح هذا المزيج من التصميم الفريد والعلاجات المخصصة بتقديم علاج فعّال وآمن حتى على أكثر المناطق الحساسة أو الدقيقة.