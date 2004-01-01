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Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Beard trimmer

BT3232/15
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    Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Beard trimmer

    BT3232/15

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Beard trimmer

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Beard trimmer

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    مراجعة كل آلات تشذيب اللحية

      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.

      شفرات حادة للغاية للحصول على نتائج غاية في الدقة

      شفرات حادة للغاية للحصول على نتائج غاية في الدقة

      توفّر شفرات الفولاذ المطلية بالتيتانيوم والتي تتميز بميزة الشحن الذاتي والمصممة لتحافظ على الحدة والفعالية نفسيهما مثل اليوم الأول تشذيبًا يحمي البشرة المرة تلو الأخرى.

      بطارية تدوم لفترة أطول

      بطارية تدوم لفترة أطول

      تستخدم أداة تشذيب اللحية تقنية DuraPower للحد من الاحتكاك على الشفرات وحماية المحرك والمحافظة على استمرار عمل البطارية لمدة أطول بـ 4 مرات.

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      أداة تشذيب للحية فعالة تقص الشعر على الطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير عجلة التكبير والتصغير على أحد إعدادات الطول العشرين التي تتراوح ما بين 0,5 و10 مم بزيادات قدرها 0,5 مم.

      استخدام لاسلكي لغاية 90 دقيقة

      استخدام لاسلكي لغاية 90 دقيقة

      لا تنشغل بتشابك الأسلاك في أداة تشذيب شعيرات الوجه، إذ يوفر لك الشحن لمدة ساعة واحدة العناية بالمظهر لاسلكيًا لغاية 90 دقيقة، أو يمكنك أن تبقي الأداة موصولة بالكهرباء لتشذيب متواصل. توفر لك وظيفة الشحن السريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية تشذيب واحدة.

      تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

      تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

      تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تنفد طاقة البطارية أثناء التشذيب.

      الصيانة البسيطة

      الصيانة البسيطة

      افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

      مقابض يسهل الإمساك بها

      مقابض يسهل الإمساك بها

      آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

      التخزين والتنقل

      التخزين والتنقل

      تفيد الحقيبة الصغيرة للسفر المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو الذهاب إلى النادي الرياضي أو أثناء التنقل.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

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