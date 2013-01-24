مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة التي توفر إخراج بخار كثيف وثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات