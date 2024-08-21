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  • قهوة لذيذة كل يوم قهوة لذيذة كل يوم قهوة لذيذة كل يوم
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    Essentials collection آلة تحضير القهوة بالتنقيط من Philips من السلسلة 1000

    HD7430/90

    قهوة لذيذة كل يوم

    تلذذ باحتساء مزيد من القهوة بفضل آلة تحضير القهوة بالتنقيط Essential Collection من السلسلة 1000 من Philips. استمتع باحتساء ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة بفضل السعة الكبيرة التي تبلغ 1,2 لترات ووظيفة المحافظة على السخونة. تمتع بتخمير مزيد من القهوة وتلذذ بالمذاق وقتًا أطول.

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    Essentials collection آلة تحضير القهوة بالتنقيط من Philips من السلسلة 1000

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    قهوة لذيذة كل يوم

    استمتع بلحظات شرب القهوة الساخنة التي تدوم طويلاً

    • تتميز بالمتانة والأمان والتخمير بكفاءة
    • تصميم ذكي ومريح
    • اكتشف مجموعة الفطور الكاملة
    اكتشف مجموعة الفطور الكاملة

    اكتشف مجموعة الفطور الكاملة

    تم تصميم مجموعة الفطور حسب ما هو مهم حقًا، تعرّف على المجموعة الكاملة التي تتضمن غلَّاية وآلة تحميص خبز متوافقتين.

    إبريق سعة 1,2 لترات لتحضير ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة

    إبريق سعة 1,2 لترات لتحضير ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة

    استمتع بتخمير مزيد من القهوة وتلذذ بالمذاق وقتًا أطول. يساعد الإبريق الزجاجي الذي تبلغ سعته 1,2 لترات على تخمير ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة المفضلة.

    وضع المحافظة على السخونة لتحضير قهوة ساخنة تدوم طويلاً

    وضع المحافظة على السخونة لتحضير قهوة ساخنة تدوم طويلاً

    تنتقل آلة تحضير القهوة إلى وضع المحافظة على السخونة تلقائيًا لمدة 30 دقيقة بعد كل عملية تخمير، حيث يمكنك الاستمتاع بمذاق رشفات القهوة الساخنة مدة أطول.

    أوقف التنقيط لصب القهوة والاستمتاع بمذاقها في أي وقت

    أوقف التنقيط لصب القهوة والاستمتاع بمذاقها في أي وقت

    لا مزيد من الحاجة إلى الانتظار حتى يتخمر الإبريق الممتلئ، يمكنك إزالة الإبريق في أي وقت تريد من دون أي تنقيط، واستمتع بالمرونة والتحكم للاستمتاع باستراحة منعشة لتناول القهوة في أي وقت.

    مؤشر مستوى المياه لملء سهل

    مؤشر مستوى المياه لملء سهل

    لا حاجة إلى التخمين عند ملء الإبريق، حيث يتيح لك مؤشر مستوى المياه إضافة كمية المياه المناسبة تمامًا من دون عناء.

    وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي لضمان السلامة

    وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي لضمان السلامة

    بعد كل عملية تخمير، ستحتفظ آلة تحضير القهوة بالسخونة مدة 30 دقيقة ثم ستتوقف عن التشغيل تلقائيًا، ما يضمن تجربة تخمير آمنة ومن دون أي قلق.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      1000  W
      طول سلك الطاقة
      1  m
      التردد
      50-60  Hz
      وقت التخمير لإبريق كامل
      10 دقائق

    • التصميم

      اللون
      رمادي فحمي

    • المواصفات العامّة

      ملائمة ل
      حبوب القهوة المطحونة
      وقت الحفاظ على السخونة التلقائي
      30 دقيقة بعد كل عملية تخمير
      سعة خزان الماء
      1.38 لتر
      ميزات المنتج
      • نوع الإبريق: إبريق زجاجي
      • منع التقطير
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مؤشر مستوى المياه
      سعة الإبريق
      1,25 لترًا

    • الخدمة

      ضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتين

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