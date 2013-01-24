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Café Gaia

آلة تحضير القهوة

HD7546/20
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1 الجوائز
  • قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر
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    Café Gaia آلة تحضير القهوة

    HD7546/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر

    توفّر لك آلة تحضير القهوة Café Gaia جودة ممتازة بتصميم مبتكر. يحافظ الإبريق الحراري على النكهة الكاملة ودرجة الحرارة لأكثر من ساعتين*. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Café Gaia آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر

    توفّر لك آلة تحضير القهوة Café Gaia جودة ممتازة بتصميم مبتكر. يحافظ الإبريق الحراري على النكهة الكاملة ودرجة الحرارة لأكثر من ساعتين*. إكتشف كلّ المميزات

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      قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر

      إبريق حراري لقهوة ساخنة لأكثر من ساعتين*

      • مع إبريق حراري
      • معدنية
      إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ مؤلف من طبقتَين للحفاظ على الحرارة

      إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ مؤلف من طبقتَين للحفاظ على الحرارة

      يحافظ هذا الإبريق الحراري المتميز والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والكسر على النكهة الكاملة وعلى درجة الحرارة لأكثر من ساعتَين. وبفضل تصميمه المؤلف من طبقتَين، تكون درجة حرارة القهوة 65 درجة مئوية على الأقل بعد ساعتَين من تحضيرها.

      قفل ذكي للإبريق الحراري للحفاظ على النكهة

      قفل ذكي للإبريق الحراري للحفاظ على النكهة

      يأتي الإبريق الحراري مزودًا بقفل ذكي يمكن تشغيله بسهولة. يضمن هذا القفل الحفاظ بشكل كامل على النكهة ودرجة الحرارة عند فصله عن آلة تحضير القهوة.

      نكهة قهوة غنية بفضل المياه المتدفقة

      نكهة قهوة غنية بفضل المياه المتدفقة

      بفضل المياه المتدفقة والمنسكبة على طبقة القهوة، سيتم استخراج أروع النكهات من حبوب القهوة المطحونة.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      حجرة تخزين للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      حجرة تخزين للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      يمكن تخزين الكبل الاحتياطي بسهولة كبيرة في حجرة الكبل في الجزء الخلفي من آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بشكل مناسب.

      إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

      إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

      بعد تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإبريق الحراري الحفاظ على القهوة ساخنة.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1000  واط

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        255 x‏ 221 x‏ 370  ملليمترًا
        وزن المنتج
        2.032  كلغ
        الوزن مع التغليف
        4.564  كلغ

      • التصميم

        اللون
        أسود معدني

      • المواصفات العامّة

        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        • مؤشر مستوى الماء
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • منع التقطير
        سهولة التنظيف والصيانة
        • حامل الفلتر القابل للإزالة
        • قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        مشروبات القهوة
        قهوة مع فلتر للتقطير
        ملائمة ل
        حبوب القهوة المطحونة
        إعدادات درجة الحرارة
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      • المواصفات التقنية

        خزان ماء ذو سعة
        1.2  لتر
        طول سلك الطاقة
        0.88  أمتار
        وقت التخمير للإبريق
        10  دقيقة
        التردد
        50/60  هرتز
        فولتية
        220 - 240  فولت
        خزان ماء ذو سعة
        حتى 15  أكواب
        ضغط المضخة
        0  بار

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق حراري غير قابل للكسر

      • اللون الخارجي

        مادة خزان المياه
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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          الجوائز

          • درجة حرارة القهوة 65 درجة مئوية على الأقل بعد ساعتَين من تحضيرها