بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز تقنية Rapid Air بتصميم على شكل نجم البحر، لتدوير الهواء الساخن بهدف الحصول على طعام شهي، مقرمش من الخارج وطريق من الداخل، من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
يستخدم جهاز Essential Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق NutriU من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام NutriU، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتّعون بذوق مماثل***.
تم تصميم Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 6,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.
لمسة زر وتصبح جاهزًا للطهو. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.
استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع الحفاظ على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.
يقدّم لك جهاز Essential Airfryer الجديد من Philips عالمًا مليئًا بالخيارات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين! يمكنك طهو طعامك بطريقة مثالية في كل مرة، بغض النظر عمّا تودّ تحضيره.
Philips هي العلامة التجارية الرائدة في العالم في فئة المقالي المقللة للدهون**
استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.
كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.
يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.
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