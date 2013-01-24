عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم
يقدّم جهاز تمليس الشعر Prestige Pro من Philips أداءً احترافيًا سريعًا بفضل لوحَي التيتانيوم المتحركَين. باشري على الفور بفضل وقت إحماء يبلغ 10 ثوانٍ فقط واستمتعي بتحكّم تام مع إعدادات درجة الحرارة الرقمية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم
يقدّم جهاز تمليس الشعر Prestige Pro من Philips أداءً احترافيًا سريعًا بفضل لوحَي التيتانيوم المتحركَين. باشري على الفور بفضل وقت إحماء يبلغ 10 ثوانٍ فقط واستمتعي بتحكّم تام مع إعدادات درجة الحرارة الرقمية. إكتشف كلّ المميزات
عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم
يقدّم جهاز تمليس الشعر Prestige Pro من Philips أداءً احترافيًا سريعًا بفضل لوحَي التيتانيوم المتحركَين. باشري على الفور بفضل وقت إحماء يبلغ 10 ثوانٍ فقط واستمتعي بتحكّم تام مع إعدادات درجة الحرارة الرقمية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم
يقدّم جهاز تمليس الشعر Prestige Pro من Philips أداءً احترافيًا سريعًا بفضل لوحَي التيتانيوم المتحركَين. باشري على الفور بفضل وقت إحماء يبلغ 10 ثوانٍ فقط واستمتعي بتحكّم تام مع إعدادات درجة الحرارة الرقمية. إكتشف كلّ المميزات
لوحان احترافيان مطليان بالتيتانيوم لأفضل توصيل للحرارة. تتميّز مادة اللوحَين الفاخرة بمتانتها وبقدرتها على توصيل الحرارة بسرعة، لعملية تمليس سريعة وسلسة.
تتحرك الألواح عند تطبيق ضغط مفرط أثناء التمليس. ويؤدي هذا إلى حماية قالب الشعر من الضرر وبالتالي إلى تجنب تكسّر الشعر بشكل عام.
يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
يتم استخدام أداة تسخين عالية الأداء مع لوحَين من التيتانيوم، لتوفير وقت إحماء فوري يبلغ 10 ثوانٍ فقط. ما عليك سوى تشغيل الجهاز لتكوني جاهزة لبدء تمليس شعرك.
يمكنك تسريح شعرك وتثبيت التسريحة بسهولة تامة بفضل إعدادات درجة الحرارة المتغيّرة التي تتراوح ما بين 140 و230 درجة مئوية. يتميّز الجهاز بمزيج فريد يجمع ما بين عجلة إعدادات درجة الحرارة والشاشة الرقمية، لتزويدك بتحكّم دقيق وللحصول على نتائج احترافية.
يتميّز السلك الاحترافي بطول 2,5 م، لتعزيز سهولة الاستخدام في أي مكان.
ملحق عملي يسمح لك بتخزين جهاز تمليس الشعر بسرعة بعد استخدامه.
مدّد فترة الضمان التي تبلغ سنتَين مع 3 سنوات إضافية عند تسجيل منتجك عبر الإنترنت في غضون 3 أشهر من شرائه.
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