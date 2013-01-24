تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
محرك فعال بقوة 600 واط لخلط سهل.
شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال.
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها.
اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.
ملحق للمفرمة كبير جدًا ليصبح الخلاط متكاملاً. تفرم هذه المفرمة الخضار مثل البصل والأعشاب والمكسرات واللحوم إلى قطع صغيرة.
فلتر كبير جدًا لتحضير حليب الصويا أو عصائر صافية خالية من أي بذور.
ملحق للمطحنة كبير جدًا مع إدخال معدني لتفادي الخدوش ومزج النكهات.
مفتاح مقَولب لإمساك سهل وتحكم أسرع بالسرعة.
يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.
مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل وسكب مريح.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
الملحقات