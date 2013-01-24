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Viva Collection

محضرة الطعام

HR7631/90
  • أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7631/90

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة. إكتشف كلّ المميزات

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل food-processor

      أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

      مع تقنية Powerchop: لنتائج فائقة

      • 600 واط
      • سرعتان + نبضات
      • أكثر من 21 وظيفة
      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      محرك بقوة 600 واط لتحضير الطعام بفاعلية

      محرك بقوة 600 واط لتحضير الطعام بفاعلية

      ملحقات لإنجاز أكثر من 21 وظيفة بسهولة

      ملحقات لإنجاز أكثر من 21 وظيفة بسهولة

      دورق خلاط للخلط والسحق والتحريك

      دورق خلاط للخلط والسحق والتحريك

      أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ للتقطيع والفرم

      ما عليك إلا تحديد القرص المناسب من أقراص الفولاذ الذي لا يصدأ لتحضير المكوّنات المفضلة لديك ثم اضغطي عليه لوضعه على حامل القرص. تم اختبار الأداء لتوفير أفضل نتائج لتقطيع الطعام بأحجام مختلفة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • سكين التقطيع
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • الدورق

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        البرازيل

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        2
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • إعداد سرعة نبضي
        • قفل الأمان

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        سعة الوعاء
        1.3  لتر
        سعة الدورق
        1.5  لتر
        طول سلك الطاقة
        1.12  أمتار
        التردد
        60  هرتز
        الطاقة
        600  واط
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        20000  عدد الدورات بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
        1600  عدد الدورات بالدقيقة
        فولتية
        220  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        4400‏x‏2500‏x‏3330  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        1800‏x‏1800‏x‏3900  ملليمترًا
        قطر أنبوب التغذية
        75‏x‏45  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        3,24  كلغ
        وزن المنتج
        2,50  كلغ

      • التصميم

        اللون
        أسود
        لون لوحة التحكم
        فضي

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك PP

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