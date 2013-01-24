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Viva Collection

محضرة الطعام

HR7761/01
1 الجوائز
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7761/01
    1 الجوائز

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء. إكتشف كلّ المميزات

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتميز محضرة الطعام هذه من Philips ببنية مدمجة 3 في 1 ووعاء سعة لترين وخفاقة ومطحنة. وتشتمل أيضًا على 5 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من الوصفات المفضلة بدون أي عناء. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير قوالب الحلوى والغراتان والسلطات وأطباق أخرى في المنزل

      • 750 واط
      • مدمج 3 في 1
      • وعاء بسعة 2.1 ليتر
      • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 28 وظيفة
      محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

      محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

      تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

      ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

      إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

      ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

      ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

      طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.

      أقراص للتقطيع والتقشير والبشر

      أقراص للتقطيع والتقشير والبشر

      اختاري ببساطة القرص المناسب (إعداد الشرائح والتقطيع والطحن الخشن) لتحضير طعامك المفضل ووضعه على حامل القرص.

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • وحدة الشفرات على شكل S
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • أداة إستحلاب
        • أداة البشر الناعم
        • أداة التقطيع إلى أجزاء صغيرة
        • أداة التحويل إلى حبيبات
        • الدورق
        • أداة التقطيع الرفيع
        • أداة عجن
        • خلاط ومطحنة

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        2 + نبضة
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        750  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        سعة الوعاء
        2  لتر
        سعة الدورق
        1.75  لتر
        سعة المطحنة
        250  مل
        طول سلك الطاقة
        1.0  أمتار
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        21000  عدد الدورات بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
        1900  عدد الدورات بالدقيقة
        السعة التشغيلية للوعاء
        1.5  لتر
        السعة التشغيلية للدورق
        1.0  لتر

      • التصميم

        اللون
        معدني محاري

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        بلاستيك من نوع SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        210‏x‏210‏x‏368  ملليمترًا

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