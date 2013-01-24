مثبت سريريًا بأنها قادرة على تحسين صحة اللثّة بثلاث طرق: تخفيف الاحمرار والورم والنزيف (مواقع)
تتميّز فرشاة الأسنان هذه بقدرتها الفائقة على إزالة البلاك على طول خط اللثّة، وهي تساعد في التخفيف من التهابات اللثّة بنسبة تصل إلى 100% أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية في أسبوعين فقط.
مع ثلاثة إعدادات قوة قابلة للتخصيص (منخفض ومتوسط ومرتفع) يمكنك تحديد مستوى القوة المناسبة للتأكد من أن التنظيف على طول خط اللثة باستخدام فرشاة عملية مريحة. بعد مرور 1,5 ثانية على بدء عملية التنظيف باستخدام فرشاة، يتعين عليك الضغط مرتين على الزر لتغيير الوضع: مرة واحدة لإيقاف تشغيل الفرشاة ومرتين لتغيير الوضع.
إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية على طول خط اللثّة.
تنشئ تقنية الاهتزازات الصوتية آلية تنظيف ديناميكية فريدة من نوعها تدفع بالسائل إلى التغلغل بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، وذلك لتأمين عملية تنظيف دقيقة ولطيفة.
تتميّز فرشاة Sonicare هذه القوية من Philips بـ SmarTimer خاص يساعدك في الالتزام بوقت الدقيقتين الذي يوصي به الأطباء لتنظيف الأسنان
تتميّز بمؤقت Quadpacer مع فواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق. تُصدر فرشاة الأسنان إشارة صوتية كل 30 ثانية، للإشارة إلى أنه حان وقت الانتقال إلى منطقة أخرى من الفم.
تتميّز فرشاة الأسنان القوية Sonicare هذه من Philips بحركة لطيفة، فلا تشكّل خطرًا أسنانك مهما كانت حالتها بما في ذلك تقويم الأسنان وزرع الأسنان والكسوات الخزفية، لذا يمكنك تنظيف الأسنان بدون قلق.
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