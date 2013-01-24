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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6859/68
Sonicare
Sonicare
  • لثة صحية أكثر. بلطف. لثة صحية أكثر. بلطف. لثة صحية أكثر. بلطف.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6859/68

    لثة صحية أكثر. بلطف.

    المس الفرق الذي يُحدثه التنظيف اللطيف بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، مع تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة الأسنان اليدوية إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لثة صحية أكثر. بلطف.

    المس الفرق الذي يُحدثه التنظيف اللطيف بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، مع تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة الأسنان اليدوية إكتشف كلّ المميزات

    لثة صحية أكثر. بلطف.

    المس الفرق الذي يُحدثه التنظيف اللطيف بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، مع تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة الأسنان اليدوية إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لثة صحية أكثر. بلطف.

    المس الفرق الذي يُحدثه التنظيف اللطيف بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، مع تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة الأسنان اليدوية إكتشف كلّ المميزات

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      لثة صحية أكثر. بلطف.

      تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة يدوية

      • مستشعر الضغط المضمّن
      • 3 أوضاع
      • ميزة BrushSync
      • حقيبة سفر
      تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

      تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

      اضغط على رأس الفرشاة W2 Optimal White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامة أكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبتت قدرته سريريًا على تبييض الأسنان في غضون أسبوع فقط.

      اختر من بين الأوضاع الثلاثة

      اختر من بين الأوضاع الثلاثة

      تسمح لك فرشاة الأسنان هذه بتخصيص تجربة تنظيف الأسنان الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك بفضل إمكانية الاختيار من بين ثلاثة أوضاع. يُعدّ وضع التنظيف قياسيًا للتنظيف الفائق، أما وضع التبييض فيُعتبر مثاليًا لإزالة البقع عن سطح الأسنان، وأخيرًا، يضيف وضع العناية باللثة دقيقة من التنظيف المنخفض الطاقة لتدليك اللثة بلطف.

      آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

      آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

      يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. فتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها مناسبة للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تجنب التسوّس وتحسين صحة اللثة.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      سيتم تنبيهك حين تضغط بشكل مفرط

      سيتم تنبيهك حين تضغط بشكل مفرط

      قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، إلا أنّ فرشاة أسنانك ستلفت انتباهك لذلك. إذا بدأت تنقل هذا الضغط إلى اللثة، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا لتذكيرك بتخفيف الضغط.

      لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

      لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

      إن هذه التقنية ممكّنة لاستخدام رقاقة صغيرة للكشف عن رأس الفرشاة الذكي والمقبض الذكي ومزامنتهما. ويعدّ ثنائي المقبض الذكي ورأس الفرشاة الذكي مزيجًا قويًا يمكّن التذكيرات الذكية بالاستبدال.

      اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

      اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

      تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت. إلا أن تقنية BrushSync التي نقدّمها تتعقّب المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. وستعلم عندما يحين وقت استبدال الرأس، بفضل ضوء متوفر على مقبض الفرشاة وإشارة صوتية قصيرة. بهذه الطريقة، تضمن أن رأس الفرشاة يعمل بطريقة جيدة.

      تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

      تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

      يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المناسب لتنظيف كل قسم من فمك، بينما ينبّهك Smartimer الذي نقدّمه عند بلوغ وقت الدقيقتين الذي ويوصى به لتنظيف الأسنان.

      تسهيل عملية السفر

      تسهيل عملية السفر

      تتيح لك حقيبة السفر المميزة التي نقدّمها إمكانية تخزين فرشاة أسنانك بطريقة صحيّة، في حين يمكنك البقاء على استعداد أثناء التنقل بفضل قاعدة الشاحن الصغيرة. صحيح أن عملية شحن واحدة وكاملة تسمح لك باستخدام فرشاة أسنانك بشكل منتظم لأسبوعَين، إلا أن الشاحن هو تذكرتك للرحلات الأطول.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        العناية باللثة
        لتدليك اللثة برفق
        باللون الأبيض
        لإزالة البقع عن سطح الأسنان

      • العناصر المرفقة

        مقبض
        ProtectiveClean ‏(عدد 1)
        رؤوس الفرشاة
        W2 Optimal White (عدد 1)
        حقيبة سفر
        1
        الشاحن
        1
        مُعقِّم بالأشعة فوق البنفسجية
        1

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أبيض وأزرق فاتح

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        الفوائد الصحية
        • تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
        • للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس
        معلومات عن الضغط
        اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
        موقت
        SmarTimer وQuadpacer

      • تقنية المستشعر الذكي

        مستشعر الضغط
        للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
        تذكير بالاستبدال من BrushSync
        • اعرف دائمًا عندما
        • يحين وقت استبدال رؤوس الفرشاة

      • سهولة الاستعمال

        توافق المقبض
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        تذكير الاستبدال
        • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
        • يضيء رمز التذكير
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        تصميم مريح
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى أسبوعين

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى أسبوعين

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت، 50-60 هرتز

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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