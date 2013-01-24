خمسة إعدادات مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

تتضمن الإعدادات الخمسة وضع التنظيف للحصول على تنظيف استثنائي في دقيقتين، إضافة إلى وضع اللثة الحساسة لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. وهناك وضع الانتعاش لوضع اللمسات النهائية السريعة في دقيقة واحدة؛ ووضع التدليك لتنشيط خلايا اللثة؛ ووضع العناية باللثة الذي يساعد في تحسين صحة اللثة.