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Philips Sonicare FlexCare+

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6922/03
Sonicare
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Sonicare
  • تنظيف فائق بين الأسنان تنظيف فائق بين الأسنان تنظيف فائق بين الأسنان
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    Philips Sonicare FlexCare+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6922/03
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      تنظيف فائق بين الأسنان

      فرشاة أسنان لتنظيف الأسنان واللثة بشكل لطيف

      • 5 إعدادات
      • رأسان للفرشاة
      مصممة لوصول أعمق بين الأسنان وللغوص إلى أقصى حدّ ممكن

      مصممة لوصول أعمق بين الأسنان وللغوص إلى أقصى حدّ ممكن

      يتميّز رأس فرشاة الأسنان Sonicare InterCare من Philips بشعيرات طويلة جدًا وعالية الكثافة لتنظيف البلاك المتغلغل بعمق بين الأسنان والمناطق الأخرى التي يصعب تنظيفها.

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

      تقدّم فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare هذه من Philips التنظيف المثالي على طول خط اللثة لتحسين صحتها في غضون أسبوعَين فقط. إزالة البلاك من خط اللثة بشكل أفضل بستّ مرات من الفرشاة اليدوية.

      خمسة إعدادات مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

      خمسة إعدادات مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

      تتضمن الإعدادات الخمسة وضع التنظيف للحصول على تنظيف استثنائي في دقيقتين، إضافة إلى وضع اللثة الحساسة لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. وهناك وضع الانتعاش لوضع اللمسات النهائية السريعة في دقيقة واحدة؛ ووضع التدليك لتنشيط خلايا اللثة؛ ووضع العناية باللثة الذي يساعد في تحسين صحة اللثة.

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

      أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      يصل الإجراء الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips برفق وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.

      عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

      عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

      يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        العناية باللثة
        لتدليك اللثة برفق
        إنتعاش
        وضع لمدة دقيقة واحدة من أجل تنظيف سريع
        Sensitive
        تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
        التدليك
        تدليك منعش

      • العناصر المرفقة

        المقابض
        1 FlexCare+‎
        رؤوس الفرشاة
        2 InterCare بحجم قياسي
        الشاحن
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        حقيبة سفر
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      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        نحاسي لمّاع

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك*
        الفوائد الصحية
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        فوائد التبييض
        للمساعدة على إزالة البقع بشكل طبيعي
        موقت
        SmarTimer وQuadpacer

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        تصميم مريح
        شاشة عرض
        شاشة مضيئة

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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            الجوائز

            • فرشاة الأسنان اليدوية
            • *مستندة إلى فترتَي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا، في وضع التنظيف