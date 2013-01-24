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Multigroom series 3000

6 في 1، للوجه

MG3710/15
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  • أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة
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    Multigroom series 3000 6 في 1، للوجه

    MG3710/15
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      أداة تشذيب متكاملة

      أداة تشذيب 6 في 1

      • 6 أدوات
      • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
      • وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة
      • ملحقات قابلة للتشطيف
      شفرات لطيفة على البشرة بميزة الشحذ الذاتي لتشذيب مثالي

      شفرات لطيفة على البشرة بميزة الشحذ الذاتي لتشذيب مثالي

      احصل على عملية تشذيب مثالية مرة بعد مرة. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها البعض بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

      تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 6 أدوات

      تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 6 أدوات

      تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.

      تعمد أداة التشذيب إلى تحديد حواف اللحية وشعر الرقبة لضمان مظهر متكامل

      تعمد أداة التشذيب إلى تحديد حواف اللحية وشعر الرقبة لضمان مظهر متكامل

      استخدم أداة التشذيب بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك ورقبتك. تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت الشراء، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      4 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

      4 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

      مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم) ومشطان للحية (3,5 مم).

      وقت التشغيل: لغاية 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      وقت التشغيل: لغاية 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      احصل على ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي عند كل عملية شحن لمدة 16 ساعة.

      ملحقات قابلة للتشطيف لتنظيف سهل

      ملحقات قابلة للتشطيف لتنظيف سهل

      ما عليك سوى فك الشفرات والأمشاط وتشطيفها تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      استخدم الحقيبة الصغيرة المناسبة للتخزين والتنقل. فهي تحمل أداة التشذيب وكل أدوات التنقل الخاصة بها وتحميها أثناء التنقل.

      ضمان لسنتين

      ضمان لسنتين

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الأدوات
        6 أدوات
        أدوات التصفيف
        • آلة تشذيب الشعر
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • مشطان للحية
        • مشطان للحية الخفيفة
        تسريح شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • نظام قص

        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 16 ساعة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        ملحقات قابلة للتشطيف
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم

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