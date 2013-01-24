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أداة قص الشعر للعائلة

QC5115/15
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1 الجوائز
  • قص شعر أفراد عائلتك قص شعر أفراد عائلتك قص شعر أفراد عائلتك
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    أداة قص الشعر للعائلة

    QC5115/15
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    قص شعر أفراد عائلتك

    لم يكن يومًا قص شعر أفراد عائلتك بهذه السهولة. تتميّز أداة قص الشعر هذه بمحرك فعال ولا يحدث أي ضجيج مع تصميم مريح وخفيف الوزن وشفرات ناعمة على البشرة ونصائح للتمشيط، للحصول على أداء مثالي على شعر الأطفال والكبار. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    أداة قص الشعر للعائلة

    قص شعر أفراد عائلتك

    لم يكن يومًا قص شعر أفراد عائلتك بهذه السهولة. تتميّز أداة قص الشعر هذه بمحرك فعال ولا يحدث أي ضجيج مع تصميم مريح وخفيف الوزن وشفرات ناعمة على البشرة ونصائح للتمشيط، للحصول على أداء مثالي على شعر الأطفال والكبار. إكتشف كلّ المميزات

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      قص شعر أفراد عائلتك

      مع أداة قص الشعر الأكثر هدوءًا للكبار والصغار

      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • 11 إعداد طول
      • استخدام سلكي
      11 إعداد طول قابل للتثبيت: من 3 إلى 21 مم أو 0.5 مم من دون المشط

      11 إعداد طول قابل للتثبيت: من 3 إلى 21 مم أو 0.5 مم من دون المشط

      يمكنك تحديد إعداد الطول الذي تريده من خلال المشط القابل للضبط والمزوّد بإعدادات طول تتراوح من 3 إلى 21 مم، مع فارق 2 مم بين إعداد وآخر، كما يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0.5 مم.

      أداء هادئ وقويّ

      أداء هادئ وقويّ

      صُممت أداة قص الشعر للعائلة هذه من Philips لطمأنة الأطفال والأهل. تمّ تصميم المحرّك الناعم للحصول على أداء أقوى واهتزازات أقل. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز أداة قص الشعر للعائلة هذه بكونها الأهدأ للكبار والصغار.

      أمشاط مستديرة ورؤوس شفرات تمنع حساسية البشرة

      أمشاط مستديرة ورؤوس شفرات تمنع حساسية البشرة

      تنزلق الأمشاط المستديرة ورؤوس الشفرات بسلاسة على البشرة من دون إحداث أي خدوش لاستمتاع بقصة شعر آمنة وجميلة في كل مرة.

      أداة قص عالية الأداء مع شفرات قابلة للشحذ ذاتيًا

      أداة قص عالية الأداء مع شفرات قابلة للشحذ ذاتيًا

      تبقى الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والقابلة للشحذ ذاتيًا حادة لوقت أطول وتضمن أفضل أداء مع صيانة أقل.

      تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن لاستخدام أسهل وأقل عناءً

      تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن لاستخدام أسهل وأقل عناءً

      تتميز أداة قص الشعر هذه بتصميم مدمج وصغير الحجم من ما يجعلها سلسة وسهلة الاستخدام على الرأس. سواء كنت تقص شعر الكبار أو الصغار، فهذه الأدوات مصممة بشكل مريح لعمل سهل وتحكّم مثالي للاستمتاع بتجربة قص شعر مريحة.

      استخدام سلكي فقط

      استخدام سلكي فقط

      طاقة مستمرة بفضل سلك الطاقة

      رأس يظهر بكبسة زر لتسهيل التنظيف

      رأس يظهر بكبسة زر لتسهيل التنظيف

      اضغط ببساطة على الزر ليظهر الرأس واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر الموجود على الآلة.

      ضمان لمدة سنتين وجهد يناسب كافة بلدان العالم

      ضمان لمدة سنتين وجهد يناسب كافة بلدان العالم

      صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.

      لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

      لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

      لا حاجة إلى الزيت، لصيانة سهلة وتوفير الوقت.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        عدد إعدادات الطول
        11
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 3 إلى 21 مم
        عرض رأس التشذيب
        41 ملم
        الدقة (حجم التدرجات)
        2 مم

      • سهولة الاستعمال

        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت
        تنظيف
        تنظيف جاف مع فرشاة

      • الخدمة

        ضمان
        ضمان لمدة سنتين

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