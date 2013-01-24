حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة
تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة
تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات
حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة
تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة
تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات
يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 2000 حبيبة تقنية في كل ميلليمتر مربع، ويقلل الاحتكاك على البشرة بنسبة 25%*، للحدّ من تهيّجها.
مع أكثر من 90000 حركة قص في الدقيقة، بإمكان شفرات SteelPrecision تزويدك بحلاقة دقيقة، وقص كمية شعر أكبر في كل تمريرة**. تتميّز الشفرات الـ 45 بأداء عالٍ وتأتي مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي وتم تصنيعها في أوروبا.
تتبع تقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل***.
أتقِن عملية الحلاقة من خلال إقران آلة الحلاقة بتطبيق GroomTribe من Philips. حلاقة تلو الأخرى، تتبّع تقدّم حالة بشرتك، وخصص عملية الحلاقة وأتقن التقنية للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة على البشرة في آن.
يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
رؤوس مرنة بالكامل وتدور بمقدار 360 درجة لتتبّع منحنيات وجهك. اختبر ملامسة بشرة مثالية لحلاقة دقيقة ومريحة.
تتميّز رؤوس الحلاقة بشكل جديد وهي مصممة لتزويدك بالدقة. تم تحسين سطحها بواسطة قنوات من شأنها توجيه الشعر، لتحريك الشعر إلى وضعية قص فعالة.
تقوم حجرة التنظيف الفعالة بتنظيف آلة الحلاقة بدقة وتزييتها في دقيقة واحدة فقط، للحفاظ على أدائها المثالي لمدة أطول. إن الحجرة أكثر فعالية بـ 10 مرات من التنظيف بالمياه****. إنها حجرة التنظيف الأصغر في العالم، لتتمكّن من تخزينها بسهولة واستخدامها في أي مكان.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
احصل على تسريحة كاملة باستخدام أداة التشذيب الدقيق المنبثقة في آلة الحلاقة. فهي مضمّنة في هيكل آلة الحلاقة، وتشكّل الطريقة المثالية للحفاظ على شكل شاربك وتشذيب سوالفك.
يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لغاية 60 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.
اشحن آلة الحلاقة بالكامل لمدة ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة. وفي حال كنت على عجلة، قم بتوصيل آلة الحلاقة لمدة 5 دقائق في مصدر الطاقة واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنشاء المنتج. إن منشأة إنتاج الشفرات لدينا تستخدم طاقة قابلة للتجديد 100%، وتم تصنيع التغليفات من مواد قابلة لإعادة التدوير. تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.
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