تخزين الحليب والطعام بسهولة

تحوّل أقراص منع التسرّب Avent من Philips كل رضّاعات Avent من Philips إلى حاويات لتخزين حليب الأم والطعام. وهي تتوافق مع رضّاعات Natural وClassic، بالإضافة إلى كونها خالية من مادة BPA‏. إكتشف كلّ المميزات