تصميم نمطي لجهاز التعقيم 4 في 1

يتميّز جهاز التعقيم بتصميم مؤلف من وحدات منفصلة، يسمح لك بوضع الرضّاعات والملحقات بمرونة تامة وتنظيمها بسهولة. بالتالي، يمكن تعبئته وإفراغه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لا يشغل الجهاز مساحة كبيرة في المطبخ. وتحافظ السلة المضمنة على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية كما تسمح بنقلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم.