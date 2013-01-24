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Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

SCF301/03
Avent
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1 الجوائز
Avent
  • ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

    SCF301/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية

    اختاري بين 4 أوضاع تحفيز و4 إعدادات شفط لتحويل كل جلسة لشفط الحليب إلى عملية مريحة ومخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التصميم الخفيف الوزن والصغير بشفط الحليب أثناء التنقل بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

    ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية

    اختاري بين 4 أوضاع تحفيز و4 إعدادات شفط لتحويل كل جلسة لشفط الحليب إلى عملية مريحة ومخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التصميم الخفيف الوزن والصغير بشفط الحليب أثناء التنقل بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      • تشمل رضّاعة واحدة سعة 4 أونصات/120 مل
      4 أوضاع تحفيز و4 أوضاع شفط لعملية شفط مثالية

      4 أوضاع تحفيز و4 أوضاع شفط لعملية شفط مثالية

      من المهم أن تكوني مرتاحة أثناء شفط الحليب، إلا أن مفهوم الراحة يختلف لدى كل أم. مع شافطة حليب الأم هذه، يمكنك الاختيار بين 4 أوضاع تحفيز و4 إعدادات شفط، لتحوّلي بالتالي كل جلسة لشفط الحليب إلى عملية أكثر فعالية وراحة.

      إعدادات سهلة لن تحتاجي إلى تعيينها أكثر من مرة واحدة

      إعدادات سهلة لن تحتاجي إلى تعيينها أكثر من مرة واحدة

      أمور كثيرة تشغل بال الأمهات فكيف مع وجوب تذكّر الإعداد المثالي؟ لذلك، سنتولى نحن الأمر. سيتم تخزين الإعدادات المفضلة لديك لتصبحي جاهزة للبدء بكبسة زر. هل تعبت من شفط الحليب؟ يمكنك بكل بساطة الضغط على زر الإيقاف المؤقت ومن ثم على زر التشغيل للمتابعة. الأمر بهذه السهولة.

      تشغيل بواسطة الكهرباء والبطاريات

      تشغيل بواسطة الكهرباء والبطاريات

      يمكن تشغيل المنتج بواسطة الكهرباء، وللاستمتاع بإمكانية تنقل إضافية، يمكنك أيضًا إدراج بطاريات لاستخدامه بطريقة لاسلكية. يمكنك إدراج أربع بطاريات AA غير قابلة لإعادة الشحن بقدرة 1,5 فولت، أو أربع بطاريات AA قابلة لإعادة الشحن بقدرة 1,2 فولت

      مصممة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك

      مصممة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك

      أثناء الرضاعة، يتبّع الأطفال إيقاعًا للرضاعة والابتلاع والتنفس، بمعدّل 1:1:1. تتميّز شافطة الحليب هذه بتقنية الموجات الإيقاعية المصممة لتقليد النمط والوتيرة والمعدّل الذي يتّبعه طفلك للرضاعة والابتلاع (1:1)، لدرّ الحليب بسرعة وفعالية. ويعني هذا الأمر أن جلسات شفط الحليب ستكون طبيعية ومريحة.

      صوت خافت وشاشة مع إضاءة خلفية لاستخدام غير ملحوظ في النهار/الليل

      صوت خافت وشاشة مع إضاءة خلفية لاستخدام غير ملحوظ في النهار/الليل

      بفضل الشاشة المفيدة ذات الإضاءة الخلفية التي نقدّمها، ستمكنين من شفط الحليب ليلاً بطريقة غير ملحوظة ومن دون الحاجة إلى تشغيل الأضواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بدرجة إزعاج أقل بفضل الصوت الخافت.

      عملية شفط نظيفة

      عملية شفط نظيفة

      نحن نعلم مدى أهمية كل قطرة، لذلك نحرص على أن يتدفق حليب الأم من الثدي إلى الحاوية مباشرة، من دون التدفق الخلفي إلى الأنابيب. تم تصنيع كل الأجزاء التي تلامس حليب الأم من مواد خالية من مادة BPA.

      بطانة تدليك طرية مصممة للمساعدة على تحفيز تدفق الحليب بلطف

      قمنا بتصميم شافطات الحليب الخاصة بنا بهدف تزويدك بالراحة. تتميّز بطانات التدليك بملمس ناعم ومخملي، مما يمنحك شعورًا دافئًا ومريحًا لبشرتك، للمساعدة في تحفيز دفق الحليب. وتم تصميم المادة المرنة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، مما قد يساعد في درّ الحليب.

      عملية شفط سهلة في المنزل أو أثناء التنقل

      بفضل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم، ستتمكنين من شفط الحليب بسهولة في المنزل أو أثناء التنقل.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المواد

        شافطة حليب الأم
        خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)
        الرضّاعة
        • خالية من مادة BPA*
        • البوليبروبيلين
        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون

      • المحتويات

        هيكل شافطة حليب الأم
        1  قطعة
        وحدة القاعدة بما في ذلك الأنبوب
        1  قطعة
        بطانة ناعمة
        1  قطعة
        رضّاعة طبيعية بسعة 4 أونصات
        1 قطعة
        غطاء للسفر
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        1  قطعة
        حزم ضمادات ثدي نموذجية
        1 قطعة
        شريط قصير
        1 قطعة

      • التصميم

        تصميم شافطة حليب الأم
        تصميم صغير
        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • سهولة الاستعمال

        استخدام شافطة حليب الأم
        تجميع بسيط، تنظيف سهل، مجموعة متوافقة بالكامل

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        تقنية الموجات الإيقاعية
        لتقليد نمط إيقاع الرضاعة الخاص بالطفل

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            الجوائز

            • شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.