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Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية

SCF395/16
Avent
Avent
  • مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية

    SCF395/16

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها إكتشف كلّ المميزات

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها إكتشف كلّ المميزات

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      تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بشكل أسرع*

      • واحد
      • استخدام سلكي
      تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بشكل أسرع*

      تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بشكل أسرع*

      قومي بشفط كمية أكبر من الحليب بوقت أقل* مع وسادة تحفّز الثدي لشفط الحليب تمامًا كالطفل. فهي تتكيّف بسلاسة من وضع التحفيز إلى وضع الشفط، وتطبّق مقدار شفط الحليب وتحفيز الحلمة المناسب تمامًا للحصول على أقصى تدفق للحليب. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب - MER).*

      وسادة من السيليكون طرية وتكيّفية بحجم واحد

      وسادة من السيليكون طرية وتكيّفية بحجم واحد

      حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، لذلك، تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم الحلمة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).

      اشفطي الحليب بدون الانحناء إلى الأمام

      اشفطي الحليب بدون الانحناء إلى الأمام

      اشعري بالاسترخاء أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام. ما من حاجة إلى الانحناء إلى الأمام، وضعية مريحة لشفط الحليب مثبتة سريريًا*. بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (2019)؛ وجدت 90% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية أحادية)؛ وجدت 95% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية ثنائية).

      تجربة مخصصة، مستويات إعدادات 8 + 16

      تجربة مخصصة، مستويات إعدادات 8 + 16

      يمكنك ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتك بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم التي نقدّمها 8 مستويات تحفيز و16 مستوى شفط للحصول على تجربة مخصصة.

      محرك هادئ، لتجربة شفط غير ملحوظة في أي مكان (استخدام سلكي)

      محرك هادئ، لتجربة شفط غير ملحوظة في أي مكان (استخدام سلكي)

      يمكنك شفط الحليب في أي وقت ومن أي مكان بفضل المحرك الهادئ الذي نقدّمه والذي يتميّز بتصميم رفيع. استخدام سلكي فقط.

      أدنى عدد من القطع وإعداد بسيط

      أدنى عدد من القطع وإعداد بسيط

      يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب وبالتالي، ستحتاجين إلى تنظيف قطع أقل. وبفضل القطع الأقل، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.

      وظيفة إيقاف التشغيل المؤقت/التشغيل

      وظيفة إيقاف التشغيل المؤقت/التشغيل

      إذا كنت بحاجة إلى ضبط الجهاز أو أخذ قسط من الراحة، يمكنك الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت في أي وقت.

      وظيفة الذاكرة

      وظيفة الذاكرة

      هل تعرفين الإعداد الذي يناسبك؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، لذا ما عليك سوى الجلوس والضغط على زر البدء.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية الطاقة الرئيسية
        100 فولت - 240 فولت  فولت

      • الوظائف

        لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
        الجلوس في وضعية مريحة
        وسادة ناعمة وتكيّفية
        تحفيز ناعم
        الإعدادات
        • 16 مستوى شفط
        • 8 مستويات تحفيز

      • سهولة الاستعمال

        استخدام شافطة حليب الأم
        • عملية تنظيف وتجميع سهلة
        • محرك هادئ
        • وظيفة الذاكرة

      • المواد

        الرضّاعة
        • خالية من مادة BPA*
        • البوليبروبيلين
        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون
        شافطة حليب الأم
        خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

      • المحتويات

        مجموعة الشفط
        1  قطعة
        وحدة المحرك (استخدام سلكي فقط)
        1  قطعة
        رضّاعة سعة 4 أونصات مع حلمة للأطفال منذ الولادة
        1  قطعة
        محوّل USB صغير (استخدام سلكي)
        1  قطعة
        قرص منع التسرب
        1  قطعة
        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة
        2  قطعة

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            • بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق في رد فعل إخراج الحليب - MER)، من التجربة السريرية التي تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019) مقارنة بنتائج الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب لتقنية شافطة الحليب السابقة الأخرى من Philips من دراسة الجدوى التي أجريت مع 9 مشاركات (هولندا، 2018)
            • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (مجلة التوليد وأمراض النساء وتمريض المواليد الجدد)، 1993، (20 مشاركة من أصل قوقازي، الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 3) رامسي وآخرون، تشريح الثدي البشري المرضّع وقد أعيد تعريفه باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية، 2005، (28 مشاركة، أستراليا).
            • بالاستناد إلى نتائج الاستبيان للوسادة 1k من تجربة سريرية تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019)
            • شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.