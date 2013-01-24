يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس
رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس
رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات
يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس
رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس
رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات
موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها
عطر ليمون خفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى.
يحمي الأم والطفل من الحساسية
تركيبة تنظيف مرطبة للاستخدام في الحمام والدش.
بلد المنشأ
التصميم
مراحل النمو
المقاييس والوزن
المكونات
المحتويات