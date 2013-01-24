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Avent

بلسم لمؤخرة الطفل من Avent

SCF516/25
Avent
Avent
  • ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص
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    Avent بلسم لمؤخرة الطفل من Avent

    SCF516/25

    ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص

    كريم حماية سريع الامتصاص، غير لاصق ومقاوم للمياه يساعد على تنعيم بشرة الطفل الحساسة وترطيبها وحمايتها عند تغيير الحفاض. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent بلسم لمؤخرة الطفل من Avent

    ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص

    كريم حماية سريع الامتصاص، غير لاصق ومقاوم للمياه يساعد على تنعيم بشرة الطفل الحساسة وترطيبها وحمايتها عند تغيير الحفاض. إكتشف كلّ المميزات

    ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص

    كريم حماية سريع الامتصاص، غير لاصق ومقاوم للمياه يساعد على تنعيم بشرة الطفل الحساسة وترطيبها وحمايتها عند تغيير الحفاض. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent بلسم لمؤخرة الطفل من Avent

    ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص

    كريم حماية سريع الامتصاص، غير لاصق ومقاوم للمياه يساعد على تنعيم بشرة الطفل الحساسة وترطيبها وحمايتها عند تغيير الحفاض. إكتشف كلّ المميزات

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      ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص

      مصنوع من مادة الألنتوين والبابونج وبروتينات الحليب

      • 125 مل

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      يشكّل حاجزًا مقاومًا للمياه

      للمساعدة على حماية بشرة طفلك الحساسة.

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      درجة حموضة متعادلة

      مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف

      يلطّف ويرطّب

      الحل الشامل لكل احتياجات العناية ببشرة طفلك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف التصميم باختلاف البلدان.
        أنبوب
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المقاييس والوزن

        مستوى الصوت
        125 مل

      • المكونات

        الألنتوين
        نعم
        البابونج
        نعم
        بروتينات الحليب
        نعم

      • المحتويات

        بلسم لمؤخرة الطفل
        أنبوب واحد سعة 125 مل

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