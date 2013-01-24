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Philips Avent

أكواب إعادة التعبئة من Avent

SCF615/10
Avent
Avent
  • نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل
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    Philips Avent أكواب إعادة التعبئة من Avent

    SCF615/10

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent أكواب إعادة التعبئة من Avent

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent أكواب إعادة التعبئة من Avent

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

      كوب لتخزين الحليب

      • 180 مل
      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      تخزين طعام الطفل

      خزّني حليب الأم المفيد أو طعام الطفل في أكواب تخزين حليب الأم من Philips Avent. يمكنك تخزين حليب الأم أو طعام الطفل في أو الثلاجة أو المجمدة.

      اصحبي طعام الطفل معك أثناء التنقل

      مثالية للاستخدام أثناء التنقل. يمكنك أن تصحبي طعام الطفل معك بكل سهولة عند خروجك من المنزل

      استخدميها مع حاويات حليب الأم من Philip Avent

      يمكن استخدام أغطية تخزين حليب الأم مع حاويات تخزين حليب الأم من Philips Avent.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        كوب فيا معقّم مسبقاً (سعة 180 مل/ 6 أونصات)
        10  قطعة

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • الراحة

        راحة في السفر
        صغيرة الحجم

      • الوظائف

        ما من تسرب
        نعم
        تخزين سهل
        تخزين/تجميد حليب الأم أو الطعام
        غطاء يفتح بالدوران
        نعم

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