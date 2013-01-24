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Philips Avent

غلاف رضّاعة زجاجية

SCF676/01
Avent
1 الجوائز
Avent
  • يعزل ويحمي يعزل ويحمي يعزل ويحمي
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    Philips Avent غلاف رضّاعة زجاجية

    SCF676/01
    1 الجوائز

    يعزل ويحمي

    إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent مثالي لحماية الرضّاعات الزجاجية، وهو مصمم بشكل خاص للحفاظ على السوائل ساخنة أو باردة. وبفضل فتحته الملائمة، يمكنك قراءة درجة حرارة الميزان بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent غلاف رضّاعة زجاجية

    يعزل ويحمي

    إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent مثالي لحماية الرضّاعات الزجاجية، وهو مصمم بشكل خاص للحفاظ على السوائل ساخنة أو باردة. وبفضل فتحته الملائمة، يمكنك قراءة درجة حرارة الميزان بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    يعزل ويحمي

    إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent مثالي لحماية الرضّاعات الزجاجية، وهو مصمم بشكل خاص للحفاظ على السوائل ساخنة أو باردة. وبفضل فتحته الملائمة، يمكنك قراءة درجة حرارة الميزان بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent غلاف رضّاعة زجاجية

    يعزل ويحمي

    إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent مثالي لحماية الرضّاعات الزجاجية، وهو مصمم بشكل خاص للحفاظ على السوائل ساخنة أو باردة. وبفضل فتحته الملائمة، يمكنك قراءة درجة حرارة الميزان بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      يتسع للرضّاعات الزجاجية Natural من Philips Avent سعة 8 أونصات/260 مل

      يتسع للرضّاعات الزجاجية Natural من Philips Avent سعة 8 أونصات/260 مل

      إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent يتسع للرضّاعات الزجاجية Natural من Philips Avent سعة 8 أونصات/260 مل.

      مادة عازلة للحفاظ على الطعام دافئًا أو باردًا

      يساعد غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent على إبقاء طعام الطفل دافئًا أو باردًا.

      مادة مقاومة للصدمات

      يتميّز غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent بأنه مقاوم للصدمات، للمساعدة في حماية الرضّاعات.

      قراءة ميزان درجات الحرارة بسهولة على الرضّاعة الزجاجية

      تساعد الفتحة في غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent في قراءة ميزان درجات الحرارة بسهولة أثناء إطعام طفلك.

      قابل للغسل على حرارة 40 درجة مئوية

      إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent قابل للغسل في الجلاية على حرارة 40 درجة مئوية.

      معتمد من نظام Oeko-Tex®‎ من الفئة الأولى - آمن للاستخدام من قبل الأطفال

      إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent معتمد من نظام Oeko-Tex®‎ من الفئة الأولى - آمن للاستخدام من قبل الأطفال

      متوفرة في اللونين الفانيليا/الرمادي والأزرق/الفانيليا

      إن الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent متوفرة في لونين: الفانيليا/الرمادي والأزرق/الفانيليا.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        الغلاف
        • معتمد من نظام Oeko-Tex®‎ من الفئة الأولى
        • البوليستر الناعم

      • المحتويات

        غلاف رضّاعة زجاجية
        قطعة واحدة (إما باللونَين الفانيلا والرمادي أو الفانيلا والأزرق)

      • التصميم

        تصميم الغلاف
        • تصميم أنيق
        • فتحة لقراءة ميزان الحرارة
        • متوفرة في لونين
        • الرضّاعات الزجاجية فقط

      • مراحل النمو

        المراحل
        0‏-12 شهرًا

      • الوظائف

        المواد
        عازل للحرارة والبرودة

      • سهولة الاستخدام

        استخدام الغلاف
        • مقاوم للصدمات
        • عزل للحرارة والبرودة
        • قراءة ميزان الحرارة بسهولة
        • يتسع للرضّاعات الزجاجية

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