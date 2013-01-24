تقنية يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين

يتميّز هذا الكوب من دون قمع بصمام يتم تنشيطه بواسطة الشفتَين لكي لا تتدفق السوائل من الكوب إلا عندما يضغط الطفل بشفتيه على الحافة. بعد كل رشفة من الكوب، يتم إغلاق الصمام تلقائيًا لضمان عدم انسكاب السوائل أو إحداث فوضى.