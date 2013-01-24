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DoseWise

إدارة التعرض للإشعاع

لكل من المرضى والموظفين

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent
توفر حلول DoseWise خدمات وتقنيات مبتكرة لإدارة التعرض للإشعاع الطبي بصورة أفضل لكل من المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية.

التحكم في ادارة الجرعات مع بوابة DoseWise *

 

بوابة DoseWise هو موقع على شبكة الإنترنت يقوم بجمع التدابير والتحليلات وتقارير تعرض المرضى والموظفين للإشعاع، للمساعدة في اتخاذ القرارات المستندة على البيانات، وتحسين الكفاءة، وإظهار الالتزام بالجودة، ورضا وسلامة الموظفين.

    هل أنت مستعد للامتثال؟

     

    الأول من يوليو هو الموعد النهائي للامتثال للمتطلبات الجديدة للجنة المشتركة. انهم يتوقعون المزيد من المستشفيات فيما يتعلق بإدارة الجرعات.وقد قمنا بتطوير أداة لمساعدتك على مقارنة الممارسات الحالية في ضوء المتطلبات الجديدة وتحديد الإجراءات التصحيحية. احصل عليها الآن!

     

    تحميل الأداة

    استمع إلى شركائنا يناقشون أهمية إدارة الجرعات  

    توفير تجربة فحص عالية الجودة  

    يناقش دكتور كريستوف والد الذي يعمل في مستشفى ومركز لاهي الطبي أهمية توحيد المعايير عبر الأنظمة الأساسية والتقنيين والبروتوكولات.  

    هل أنت قائد الجرعة؟  

     

    فيليبس وISRRT تعطي فني الأشعة الفرصة ليصبح فني الأشعة ISRRT DoseWise للسنة. أبلغنا كيف كانت معرفتك بسلامة المريض وإدارة الجرعات الخاصة به من خلال مؤسستك. إرسل حالتك اليوم.

     

    الحصول على تفاصيل

    موازنة المخاطر مقابل الفوائد– تحسين الفحص


    ليس من السهل أن يسلّم المرء نفسه إلى أخصائيين مهما بلغت شهرتهم. فخبرة الطاقم الطبي وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون مدعومة بتكنولوجيا متطورة تساعد المرضى على الشعور بالارتياح. توضح التطورات التكنولوجية مدى أهمية التصوير في الوصول إلى تشخيص أو قرار علاج موثوق به. مع ذلك، لا يزال خطر التعرض للأشعة متواجدًا. ويحاول قطاع الرعاية الصحية مواجهة مسألة إدارة الجرعات مباشرة بسبب التشريع الجديد الذي تم إصداره والقلق الذي يعتري الناس.  

    والحل ليس سوى DoseWise  


    يتم دمج عروض ووظائف DoseWise عبر مجموعة كبيرة من حلول التصوير.

    التصوير المقطعي المحوسب

    توفر مجموعة أدوات إدارة الجرعات المخصصة صورًا خالية من التشوه تقريبًا وتكشف النقاب عن المعلومات المخفية.  

    الأشعة السينية التداخلية

    تساعدك تقنية الإرشاد بالصور الحية وClarityIQ في تحقيق رؤية ممتازة باستخدام مستويات جرعات من الأشعة السينية منخفضة.  

    تصوير الثدي بالأشعة

    يقدّم التصوير الطيفي بضغطة واحدة مع تقنية عدّ الفوتون الفريدة من Philips فعالية جرعات ممتازة.

    الأشعة السينية التشخيصية  

    من غرف DR ووصولاً إلى الأنظمة المتنقلة، تدعم أدوات معالجة الصور وتطورات سير العمل إدارة الجرعات.  

    التصوير الجزيئي  

    تلبي أساليب إعادة التشكيل التكراري والتحكم بالتحصيل المخصص احتياجاتك من الجرعات المنخفضة والصور ذات الجودة العالية.

    معلومات حول الجرعات في الوقت الفعلي
     

    إن التعرّض للإشعاع أثناء العلاج أمر لا مفر منه، ولكن يمكن للمرء التحكم به للتخفيف من آثاره الجانبية. لهذا السبب، يجب عليك حماية نفسك من التعرض للإشعاع. استخدم مقياس الجرعات الشخصي عبر تثبيته على جسمك، واطلع فورًا على مستوى التعرض. يزيد نظام قياس الجرعات في الوقت الفعلي DoseAware الوعي حيال الإشعاع كما يعزز ممارسات العمل الصحية.

    يندمج DoseAware Xtend مباشرة في جهاز المراقبة Allura FlexVision XL، ما يسمح لك برؤية مستوى تعرض العاملين للإشعاع خلال إجراء ما. يتم عرض جرعة الأشعة السينية المتراكمة التي تلقاها كل فرد من الفريق في نهاية الإجراء.

    "تعتبر أداة DoseAware واحدة من أهم الأدوات المتوفرة التي تساعد في إدارة تعرض الأطباء والعاملين للإشعاع الطبي التشغيلي. إنها طريقة عملية وسهلة أكثر لمتابعة المستويات مقارنة بالطرق التقليدية. إن توفير بيئة عمل أفضل ليس فقط الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، بل هو أحد التزاماتنا."

    ج. كياه، حائز على ماجيستر في الجراحة، ممرض معتمد، مدير مختبر  

    مدير خدمات القلب والأوعية الدموية
    معهد معمدان القلب والأوعية الدموية, ميامي, الولايات المتحدة الأمركية

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