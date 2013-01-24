تطبيق الرعاية في مراحل النمو

إن تجربة الحمل بأكملها صعبة فكيف إذا ولد طفلك قبل أوانه؟ إنه شعور مخيف خاصة أنك تسلّم حياة طفلك للطب. كشفت الدراسات عن أهمية التواصل مع الأطفال الخدج. يحتاج الأطفال الخدج الذين يقضون الأسابيع الأولى من حياتهم في وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة إلى رعاية شخصية عالية المستوى. من هنا تبرز الحاجة إلى تقديم رعاية آمنة وفعّالة تلبي احتياجاتهم الفيزيولوجية والاحتياجات المرتبطة بالنمو.



ولتخفيف مشاعر القلق والخوف التي تنتاب الأهل عند حدوث ذلك، تقدم شركة Philips رعاية متمركزة حول العائلة وحلولاً مستندة إلى المرضى، مصمّمة بالأساس لتلبية احتياجات الطفل والعائلة بدءًا من الحمل، أي عندما يكون الطفل داخل الرحم، مرورًا بالولادة ووصولاً إلى مرحلة الانتقال إلى المنزل.



يجمع النموذج التكاملي للرعاية في مراحل النمو من Philips ما بين أفضل الممارسات التي تستند إلى الأدلة والإجراءات الأساسية لتسهيل تلبية الاحتياجات الفيزيولوجية وتلك المتعلقة بالنمو لكل طفل حديث الولادة. ويتضمن هذا النهج المخصص برامج تعليمية للأم والعائلة معًا.



يمكنك معرفة المزيد حول الرعاية المتمركزة حول العائلة والحلول المستندة إلى المريض التي نقدمها.