الرعاية المتمركزة للمرضى تقود زيادة مستوى التعاون بين مختلف الأقسام السريرية ومقدمي الرعاية والمتخصصين.تترافق هذه الحاجة المتزايدة إلى التعاون مع قوى عاملة سريرية متنقلة متزايدة. ويتوق الأطباء السريريون إلى توسيع نطاق نقاط الوصول إلى بيانات المرضى حتى يتمكنوا من متابعة تقدم حالة المرضى والتعاون مع الزملاء ومراجعة صور المرضى وبياناتهم خارج حدود المستشفى.
تحمل التطبيقات الطبية للأجهزة المحمولة، وهي برامج يمكن تنزيلها على الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة الجاهزة، بريق أمل لتحسين رعاية المرضى. ولكنها قد تشكل خطرًا على الأمان أو خصوصية المرضى. ولتعزيز الاستخدام الآمن، أنت بحاجة إلى سياسة واضحة تعرّف الوصول والتطبيقات الطبية التي يتم تصميمها مع أخذ الوصول الآمن إلى بيانات المرضى في الحسبان.
تركزّ استراتيجيتنا للرعاية الصحية بالأجهزة المحمولة على ثلاث جوانب:
- ملاءمة هيكلية تكنولوجيا المعلومات في شركتك
- فهم بيئة الرعاية السريرية وسير العمل
- هدم الحواجز التي تعيق التعاون
تعلم المزيد حول تطبيقاتنا الطبية المبتكرة للأجهزة المحمولة والتي تصل فريق الرعاية بالمعلومات المهمة لمعالجة المرضى.