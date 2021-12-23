نصائح سريعة حول السحب

تم توفير نظم المعلومات السريرية لفرق الرّعاية لمساعدتهم في اتخاذ القرار الأفضل بشأن خطة العلاج الخاصة بك. ونظرًا إلى أن طبيبك يعرف تاريخك الطبي، فإنه الشخص الأكثر تأهيلاً لتحديد الفائدة أو المخاطر المترتبة على استمرار علاجك حتى تستلم الجهاز البديل.

ونحن ندرك أن انتظار الأخبار حول موعد إصلاح جهاز أو استبداله وكيفية القيام بذلك قد يكون محبطًا وأن التوقيت أمر بالغ الأهمية. نحن نعمل جاهدين على إتمام عملية السحب هذه وسنبقى على اتصال بك وبفريق الرّعاية الذي تتعامل معه لمشاركة أحدث المعلومات. وعلى الرغم من أننا أحرزنا بالفعل تقدمًا في شحن الأجهزة البديلة، وقمنا بزيادة السعة الإنتاجية، فإننا نتوقع أن يمتد برنامج الإصلاح والاستبدال في الولايات المتحدة إلى سبتمبر 2022 تقريبًا حتى يكتمل.

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