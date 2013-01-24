نتعامل مع هذه المسألة بأقصى قدر ممكن من الجدية، ونجتهد من أجل معالجة هذه المشكلة بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والدقة.

نتيجة للتحليل المكثف المستمر، أصدرت الشركة، في 14 يونيو 2021، إشعار السحب (في الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة الميداني في مجال العمل (بالأسواق العالمية) لبعض أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) وأجهزة ضغط الهواء الإيجابي ذات المستوى الثنائي (BiLevel PAP) وأجهزة التنفس الميكانيكية المحددة المتأثرة.

يُخطر إشعار السحب (في الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة الميداني في مجال العمل (بالأسواق العالمية) العملاء والمستخدمين بالتأثيرات المحتملة في صحة المريض والاستخدام السريري المتعلق بهذه المشكلة. تتضمن المخاطر الصحية المحتملة التعرّض لفوم خفض الصوت المتحلل، على سبيل المثال: بسبب أساليب التنظيف الغير معتمدة مثل الأوزون، والتعرّض للانبعاثات الكيميائية من مادة الفوم.

تخطر شركة Philips العملاء ومستخدمي الأجهزة المتأثرة بأنها ستستبدل فوم خفض الصوت الحالي بمادة جديدة لا تتأثر بهذه المشكلة. سيتم استبدال الأجهزة المتأثرة حاليًا بوحدة جديدة أو مُجددة تتوافق مع المادة الجديدة أو سيتم إصلاحها لاستبدال فوم خفض الصوت في وحدات العملاء. إضافةً إلى ذلك، ستحل المادة الجديدة محل فوم خفض الصوت الحالي في المنتجات المستقبلية.

توصي Philips بتوقف العملاء والمرضى عن استخدام منتجات التنظيف المرتبطة بالأوزون والالتزام بتعليمات استخدام طرق التنظيف المعتمدة للجهاز.

إضافةً إلى ذلك، تذكِّر Philips العملاء والمرضى بمراجعة عمر استخدام أجهزة ضغط الهواء الإيجابي ذات المستوى الثنائي (BiLevel PAP) وأجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، حيث يُنصح باستبدالها، بشكل نموذجي، بعد مرور خمسة أعوام من الاستخدام.

خصّصت الشركة موارد كبيرة لمعالجة هذه المشكلة، ووضعت خطة شاملة لهذا التصحيح، وبدأت بالفعل في تنفيذ هذه العملية. وتتضمن هذه الجهود زيادة عالمية واسعة النطاق لعملية التصنيع والإصلاح وأعمال الصيانة وسلسلة التوريد وغيرها من الوظائف من أجل دعم عملية التصحيح.

تُعرب Philips عن أسفها العميق عن الإزعاج الذي سببته هذه المشكلة، كما تخصّص وقتًا وفيرًا وموارد هائلة لتقديم الخدمات المتوقعة التي يستحقها كل من المرضى والعملاء المتضررين حيث تجعل حل هذه المشكلة أولى أولوياتها.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إشعار السحب (في الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة الميداني في مجال العمل (بالأسواق العالمية)، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالعملاء والمستخدمين والأطباء، يمكن للجهات المتضررة الاتصال بممثل Philips المحلي لديهم أو زيارة www.philips.com/SRC-update. يمكنك الاتصال على الأرقام التالية في حال تعذر زيارة الموقع الإلكتروني أو عدم توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت.



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