يمكنك الحصول على التكنولوجيا التي تقدمها فيليبس لتقديم الرعاية للمرضى وزيادة الإيرادات من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الجديدة، ويمكنك زيادة القوة الشرائية لديك للحصول على تكنولوجيا فيليبس المتقدمة والحلول التي تحتاج إليها الآن لتحسين رعاية المرضى وزيادة إيرادات المرضى. إضافةً إلى ذلك، يمكنك الحصول على الملكية القانونية للتكنولوجيا على الفور. ويتم توزيع تكاليف الاستحواذ على فترة زمنية أطول، ما يحافظ على التدفق النقدي اللازم للاستخدام في العمليات اليومية. ويضمن هذا الأمر توافق النفقات التي تبذلها على المعدات الطبية وخدمات التكنولوجيا المدارة وحلول تقنية المعلومات من فيليبس مع الإيرادات التي تحققها من استثماراتك.
التدفق النقدي الأمثل
الاستفادة من مصادر التمويل الجديدة للحصول على التكنولوجيا التي تحتاج إلى تطويرها
ىتوزيع تكاليف الاستحواذ على مدار سنوات عديدة للحفاظ على التدفق النقدي
مواءمة المدفوعات مع إيرادات المرضى الواردة
خيار المُدد الزمنية
خط خطية - التسديدات نفسها على رأس المال مطبقة على مدار الخطة
خطة الاستحقاق السنوي – دفعات شهرية أقل في وقتٍ مبكر
خطة مخصصة – مدفوعات مخصصة لتلبية احتياجاتك ووضعك المعين
فترة سداد ممتدة
الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الجديدة مع الوقت بخططِ سداد تتراوح بين 3 و7 سنوات.
يمكن مناقشة خطة السداد التي تصل إلى 10 سنوات
اختيار خطة الدفع التي تناسبك
بناءً على احتياجاتك وأهدافك الفردية، يمكنك سداد تكلفة التكنولوجيا الصحية التي حصلت عليها من فيليبس في شكل أقساط ثابتة أو دورية مرنة. ويتمتع الخبراء الماليون لدينا بخبرة واسعة لمساعدتك على تحديد خطة الدفع الأفضل بالنسبة إليك.