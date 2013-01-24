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التمويل التجاري

الوصول إلى رأس المال العامل لتنمية أعمالك مع فيليبس

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نبذة عن شركة فيليبس كابيتال
    قم بتحرير رأس المال العامل قصير الأجل وزد قدرتك الشرائية كموزع أو بائع أو تاجر تجزئة لشركة فيليبس باستخدام هياكل تمويل التجارة، مثل خطابات الاعتماد، وضمان الكمبيالات، والضمانات البنكية. يساعدك تمويل التجارة على زيادة الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالك.
    المزيد من رأس المال العامل
    المزيد من رأس المال العامل
    • رفع الحد الائتماني
    • الحصول على التمويل بشكلٍ أسرع وأسهل
    فترات سداد أطول
    زيادة القوة الشرائية
    • تحسين السيولة
    • تلبية متطلبات العملاء
    • زيادة المخزون لمواكبة تغيرات السوق

    ما أسباب اختيار خدمة التمويل التجاري مع فيليبس؟


    يمكنك توفير الوقت الثمين والمال من خلال ترسيخ علاقتك بصفتك شريك قنوات مفضلاً لدى فيليبس. وهذا يعني أنَّ شخصًا واحدًا يمكن الاتصال به سيعمل على توفير حل التمويل الذي تحتاج إليه في أسرع وقت ممكن وببساطة بالغة. كما تتيح لنا شبكتنا العالمية من الشركاء الماليين إمكانية تحديد العروض والشروط التنافسية وتلبية احتياجات التدفق النقدي الخاصة بك.
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    معلومات الاتصال

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    من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
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    ماذا يعني هذا?
    Final CEE consent

    حلول تمويل الرعاية الصحية الرائدة

    هيكل تمويل وكالة ائتمان الصادرات

    استفد من التمويل بالعملة الصعبة العابر للحدود بشروط تنافسية لتحصل على حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية
    من فيليبس

    مُدد الدفع ممتد الأجل


    الحصول على التكنولوجيا الصحية من فيليبس والسداد لاحقًا
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    التمويل التجاري

    الوصول إلى رأس المال العامل لتنمية أعمالك مع فيليبس
    اكتشف المزيد

    إخلاء المسؤولية

    هذا المحتوى مخصَّص لأغراض المعلومات العامة فقط ويخضع للتخصيص والتعاقد وموافقة الممول. ولاستكشاف المزيد، يُرجى الاتصال بممثل فيليبس المحلي لديك.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك