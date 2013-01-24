العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كتيّب الضمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
خطوة واحدة إلى الأمام
ما هي جودة الصور الزاهية إلا البداية، بفضل تلفزيون Philips الاحترافي والقوي هذا. فهو يحتوي على Chromecast مضمّن ويزوّدك بإمكانية وصول سهلة إلى متجر Google play، ما يشكّل ميزة إضافية للفت انتباه الضيوف.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خطوة واحدة إلى الأمام
ما هي جودة الصور الزاهية إلا البداية، بفضل تلفزيون Philips الاحترافي والقوي هذا. فهو يحتوي على Chromecast مضمّن ويزوّدك بإمكانية وصول سهلة إلى متجر Google play، ما يشكّل ميزة إضافية للفت انتباه الضيوف.
خطوة واحدة إلى الأمام
ما هي جودة الصور الزاهية إلا البداية، بفضل تلفزيون Philips الاحترافي والقوي هذا. فهو يحتوي على Chromecast مضمّن ويزوّدك بإمكانية وصول سهلة إلى متجر Google play، ما يشكّل ميزة إضافية للفت انتباه الضيوف.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خطوة واحدة إلى الأمام
ما هي جودة الصور الزاهية إلا البداية، بفضل تلفزيون Philips الاحترافي والقوي هذا. فهو يحتوي على Chromecast مضمّن ويزوّدك بإمكانية وصول سهلة إلى متجر Google play، ما يشكّل ميزة إضافية للفت انتباه الضيوف.
تتميّز أجهزة تلفزيون Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعدد استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.
قم بتمكين الإرسال اللاسلكي للأفلام والعروض التقديمية، والمزيد غيرها بدون عناء، بدءًا من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) ووصولاً إلى تلفزيون Philips الاحترافي المشغّل بواسطة Android. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتويات من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.
تمكّن من الوصول إلى متجر Google Play بلمسة واحدة، ما يسهّل إضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام وغيرها إلى تلفزيون Philips الاحترافي.
يوفر لك تلفزيون Philips الاحترافي واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعار علامتك التجارية وألوانها بسهولة إلى شريط البحث لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.
بدءًا من سلاسل الفنادق ووصولاً إلى الحانات التي تعرض مباريات رياضية، يمكنك مراقبة كيفية استخدام تلفزيون Philips الاحترافي المشغل بواسطة Android. اطّلع على وتيرة مشاهدة قنوات معيّنة، واختبر فعالية إعلاناتك، واحصل على المعلومات اللازمة لإدارة التكاليف بفعالية مع إمكانية وصول سهل إلى بيانات وقت المشاهدة.
تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون Philips الاحترافية بشكل كامل ومركزي. تسمح لك ميزة AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، ما يمنحك القدرة على تزويد المستخدمين والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات وتحديث البرامج ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر.
رحّب بالزائرين. تتيح لك ميزة CMND & Check-in استخدام المعلومات الفردية مثل الاسم واللغة المنطوقة لإنشاء تجربة مخصصة. سواء أكنت تضيف لمسات خاصة لنزلاء الفندق أم تبسّط عملية الدفع أم تقدّم حزمات قنوات متعددة.
الصورة/الشاشة
الصوت
التصميم
تلفزيون Android
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
اتصال لاسلكي
جزء خلفي مخصص للاتصال
اتصال من الجزء السفلي
جهة الاتصال
تحسين الاتصال
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
دقة الشاشة المعتمدة
الملحقات
الطاقة
الأبعاد