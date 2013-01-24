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تلفزيون احترافي

50HFL5014/12
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    تلفزيون احترافي

    50HFL5014/12

    خطوة واحدة إلى الأمام

    ما هي جودة الصور الزاهية إلا البداية، بفضل تلفزيون Philips الاحترافي والقوي هذا. فهو يحتوي على Chromecast مضمّن ويزوّدك بإمكانية وصول سهلة إلى متجر Google play، ما يشكّل ميزة إضافية للفت انتباه الضيوف.

    تلفزيون احترافي

    خطوة واحدة إلى الأمام

    ما هي جودة الصور الزاهية إلا البداية، بفضل تلفزيون Philips الاحترافي والقوي هذا. فهو يحتوي على Chromecast مضمّن ويزوّدك بإمكانية وصول سهلة إلى متجر Google play، ما يشكّل ميزة إضافية للفت انتباه الضيوف.

    خطوة واحدة إلى الأمام

    ما هي جودة الصور الزاهية إلا البداية، بفضل تلفزيون Philips الاحترافي والقوي هذا. فهو يحتوي على Chromecast مضمّن ويزوّدك بإمكانية وصول سهلة إلى متجر Google play، ما يشكّل ميزة إضافية للفت انتباه الضيوف.

    تلفزيون احترافي

    خطوة واحدة إلى الأمام

    ما هي جودة الصور الزاهية إلا البداية، بفضل تلفزيون Philips الاحترافي والقوي هذا. فهو يحتوي على Chromecast مضمّن ويزوّدك بإمكانية وصول سهلة إلى متجر Google play، ما يشكّل ميزة إضافية للفت انتباه الضيوف.

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      خطوة واحدة إلى الأمام

      مع Chromecast مضمّن

      • 50 بوصة، MediaSuite
      • مشغّل بواسطة Android™‎

      تحديثات Android. احصل دائمًا على أحدث الوظائف

      تتميّز أجهزة تلفزيون Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعدد استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.

      Chromecast مضمّن. أرسِل المحتوى إلى الشاشة الكبيرة

      قم بتمكين الإرسال اللاسلكي للأفلام والعروض التقديمية، والمزيد غيرها بدون عناء، بدءًا من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) ووصولاً إلى تلفزيون Philips الاحترافي المشغّل بواسطة Android. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتويات من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      متجر Google Play. ابحث عما تريد. شاهد ما تريد. شغّل ما تريد.

      تمكّن من الوصول إلى متجر Google Play بلمسة واحدة، ما يسهّل إضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام وغيرها إلى تلفزيون Philips الاحترافي.

      تباهَ بعلامتك التجارية. أضِف شعار علامتك التجارية إلى واجهة مستخدم التلفزيون

      يوفر لك تلفزيون Philips الاحترافي واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعار علامتك التجارية وألوانها بسهولة إلى شريط البحث لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.

      تحليلات مضمّنة. احصل على إحصاءات حول المحتويات التي تتم مشاهدتها

      بدءًا من سلاسل الفنادق ووصولاً إلى الحانات التي تعرض مباريات رياضية، يمكنك مراقبة كيفية استخدام تلفزيون Philips الاحترافي المشغل بواسطة Android. اطّلع على وتيرة مشاهدة قنوات معيّنة، واختبر فعالية إعلاناتك، واحصل على المعلومات اللازمة لإدارة التكاليف بفعالية مع إمكانية وصول سهل إلى بيانات وقت المشاهدة.

      AppControl. قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد بطريقة آمنة

      تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون Philips الاحترافية بشكل كامل ومركزي. تسمح لك ميزة AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، ما يمنحك القدرة على تزويد المستخدمين والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.

      CMND & Control. تشغيل وتحديث وصيانة

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات وتحديث البرامج ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر.

      CMND & Check-in. خصص كل تجربة

      رحّب بالزائرين. تتيح لك ميزة CMND & Check-in استخدام المعلومات الفردية مثل الاسم واللغة المنطوقة لإنشاء تجربة مخصصة. سواء أكنت تضيف لمسات خاصة لنزلاء الفندق أم تبسّط عملية الدفع أم تقدّم حزمات قنوات متعددة.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتقليل استهلاك الطاقة، إذ ستحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة كما ستساهم في تخفيض تكاليف التشغيل أيضًا.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        126  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        50  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        السطوع
        250  cd/m²
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        20 (2x10)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • صوت DTS استوديو

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • تلفزيون Android

        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*
        نظام التشغيل
        Android™ 7.0 ‏(Nougat)

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

      • اتصال لاسلكي

        شبكة محلية لاسلكية
        • 802.11‎ ac
        • Wifi-Direct

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        هوائي
        IEC-75
        الطاقة الخارجية
        12 فولت، 1,5 أمبير كحد أقصى
        تحكم خارجي
        RJ-48
        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB2
        USB 2.0
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3.2
        USB1
        USB 3.0
        HDMI1
        HDMI 1.4
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • MHL 2.0 ‏(HDMI1)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        LAN
        التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        • HbbTV
        • الترجمات
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        المشاركة
        • Chromecast مضمّن
        • مشاركة آمنة
        • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
        التطبيقات
        • متجر Google Play
        • تطبيقات مستندة إلى السحابة
        • AppControl
        العلامة المتوفرة لديك
        • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
        • تطبيق ترحيبي قابل للتخصيص
        • اسم الموقع (معرّف Geonames)
        • CMND&Create
        • لوحة معلومات مخصصة (HTML&APK)
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • CMND&Create
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        CMND&Check-In
        • اسم النزيل
        • لغة المستخدم
        • الرسائل
        • عرض الفاتورة على التلفزيون
        • تسجيل خروج سريع
        خدمات مدمجة
        تنبؤ بحالة الطقس لمدة 5 أيام
        اللغات
        التحكّم بلغة الضيوف
        الساعة
        • الساعة في وضع الاستعداد
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        • ساعة خارجية اختيارية
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        • أصوات التنشيط
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • قوائم مع نسق
        جهاز تحكم عن بُعد
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • زر لإظهار الساعة يضيء في الظلام
        التحكم
        • تحكّم أصلي بتلفزيون Android عبر JEDI
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        • بروتوكول Serial Xpress
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF/IP
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        التحكم بالطاقة
        • وضع البدء السريع
        • تشغيل تلقائي
        • WoLAN
        • WoWLAN
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • تنسيق الصورة
        • مستوى الصوت
        • نمط الصورة
        توليد الدخل
        MyChoice
        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الراحة
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        أمان
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • VP9
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • حامل من الأطراف
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1905A/12
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1904A/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1604B/12 مخصّص لأماكن الرعاية الصحية
        • ساعة خارجية 22AV1860A/12
        • موديم كبلي 22AV1970A بمعيار DOCSIS
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A++
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        49  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        72  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1128  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        655  ملليمترًا
        تعيين العمق
        80,5/86  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1128  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        715  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        214,5  ملليمترًا
        وزن المنتج
        11.3  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        11.6  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • 200 x ‏200 مم
        • M6

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • إن Android وGoogle Play وChromecast هي علامات تجارية لـ Google LLC