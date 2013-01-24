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حائط شاشات متعددة

55BDL3005X/00
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    حائط شاشات متعددة

    55BDL3005X/00

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    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية من Philips. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا. إكتشف كلّ المميزات

    حائط شاشات متعددة

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    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية من Philips. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا. إكتشف كلّ المميزات

    وسّع نطاقك

    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية من Philips. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا. إكتشف كلّ المميزات

    حائط شاشات متعددة

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    اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية من Philips. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا. إكتشف كلّ المميزات

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      حائط شاشات متعدد الاستخدامات

      • 55 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Full HD
      • 500 شمعة/متر مربع
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      إطارات خارجية رفيعة جدًا (3,5 مم)، لصور خالية من التشويش

      إطارات خارجية رفيعة جدًا (3,5 مم)، لصور خالية من التشويش

      وضع الشاشات المتراصفة. احصل على حائط شاشات متراصفة بدقة 4K بأي حجم

      قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.

      عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

      زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138,7  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        500  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1400:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0.63 x‏ 0.63 ملم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 2160 بكسل، 30 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DVI-D
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        • مكوّن BNC (عدد 3)
        • مركّب (المكوّن المشترك Y)
        • DisplayPort
        • HDMI 1.4 (عدد 2)
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort
        • DVI-I
        إدخال الصوت
        • مقبس مقاس 3,5 مم
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        تحكم خارجي
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        توصيلات أخرى
        OPS

      • الراحة

        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • DisplayPort
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        سهولة التثبيت
        مقابض الحمل
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        • أداة استشعار الضوء المحيط
        • الطاقة الذكية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، سطوع منخفض
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 10

      • الأبعاد

        سُمك الإطار
        3.5 مم
        عرض الإطار الخارجي
        أعلى/يسار: 2,3 مم، أسفل/يمين: 1,2 مم
        تعيين العرض
        1213,4  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        684,2  ملليمترًا
        تعيين العمق
        107,65  ملليمترًا
        وزن المنتج
        26.5  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        400 x ‏400 مم
        وزن المنتج (لِبرة)
        58,42  رطل
        تعيين العمق (بوصة)
        4.23  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        26,93  بوصة
        تعيين العرض (بوصة)
        47,77  بوصة

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        60000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        شامل (تيار متردد بقوة 100 - 240 فولت) التيار: 2,5 أمبير
        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        155 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        320 واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كبل بالأشعة تحت الحمراء
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • مجموعة محاذاة الأطراف (1) - قطعة واحدة
        • مجموعة محاذاة الأطراف (2) - قطعتان
        • برغي ملولب إبهامي (8 قطع)
        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • دليل البدء السريع
        • كبل DVI-D
        • دبابيس لمحاذاة الأطراف
        • كبل RS232

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • التركية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة B
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • EPEAT
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • دليل البدء السريع
      • كبل DVI-D
      • دبابيس لمحاذاة الأطراف
      • كبل RS232

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