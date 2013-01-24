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Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

75BDL3552T/00
  • شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
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    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    75BDL3552T/00

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

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    مراجعة كل multi-touch-series

      شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

      مع تقنية اللمس المتعدد

      • 75 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس

      استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.

      وضع لوح المعلومات مضمن

      شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

      مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون

      اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.

      Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

      يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        189,3  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        74,5  بوصة
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        420  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        معالجة السطح
        غطاء مانع للتوهج
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        9  ملي ث
        دقة البكسل
        0,4296 x‏ 0,4296 مم
        ألوان الشاشة
        1.07Billon
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        تقنية اللوحة
        IPS
        نظام التشغيل
        Android 9

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء
        نقاط اللمس
        20 نقطة لمس متزامنة
        توصيل وتشغيل
        متوافقة مع HID
        زجاج واقٍ
        • مانع للتوهج
        • زجاج مقوّى للسلامة

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • MHL 2.0 ‏(عدد 4)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 3.0 ‏(عدد 2)
        • USB-C
        إدخال الصوت
        مقبس حجم 3,5 مم (عدد 1)
        إخراج الصوت
        مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • بطاقة SD صغيرة
        تحكم خارجي
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        • DVI - D (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1024‏x‏768، ‏60، 70 هرتز
        • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 1152‏ × 900، ‏66 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
        • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
        • 1440‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1440 ‏× 900،‏ 60‏، 75 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
        • 640‏ × 350، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        • 848‏ × 480، 60 هرتز
        • 960‏x‏720، ‏75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 4K ‏x ‏2K
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 720p، ‏60 هرتز

      • الراحة

        الوضعية
        أفقي (18/7)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        • RS232
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        16,30 مم (متساوٍ)
        تعيين العرض
        1715,50  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        993,70  ملليمترًا
        تعيين العمق
        80,8 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 108,7 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        67,54  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        39,12  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,18 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 4,28 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        600 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M8
        وزن المنتج
        53,0  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        116,85  رطل
        دعامة الإدخال الذكي
        100 مم x‏ 100 مم، 6xM4L6

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 x‏ 20 واط RMS

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80% (عند التشغيل)، 5 - 95% (عند التخزين)  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        190  واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        380 واط

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • سلك HDMI
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        الملحقات المضمّنة
        • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
        • كبل DVI-D ‏(1,8 م)
        • برغي M2 (عدد 2)
        • برغي M3 (عدد 2)
        • شعار Philips ‏(x1)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • قلم لمس (عدد 2)
        • USB باللمس (عدد 1)
        • غطاء USB (عدد 1)
        الملحقات الاختيارية
        دونجل CastTo

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • البرتغالية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EMF
        • ETL
        • FCC، الفئة أ
        • PSB
        • RoHS
        • EAC
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • MPEG
        • WEBM
        • WMV

      • مشغّل داخلي

        CPU
        MTK5680
        الذاكرة
        ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
        التخزين
        eMMc سعة 32 جيجابايت
        Wifi
        • AP(WC0SR2511-88112BU)‎
        • STA(WCT5GM2511MT7668AU)‎
        GPU
        ذاكرة DDR4 سعة 4 جيجابايت

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
      • الملحقات الاختيارية: دونجل CastTo

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