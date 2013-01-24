الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

إدارة علاج فئات المرضى

الاستفادة من موارد وحدات الرعاية المركزة لتقليل التكاليف وتحسين الرعاية

اتصل بنا
معدل الوفيات العام - مدة الإقامة في الطابق الأرضي من المستشفى
المصدر: A Multi-center Study of ICU Telemedicine Reengineering of Adult Critical Care.

زيادة إمكانيات وحدة الرعاية المركزة إلى أقصى حدّ

أثبتت الدراسات والإحصائيات وجود الملايين من مرضى الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة في حين لا يتوفر عدد كافٍ من موفري الرعاية لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ولمواجهة هذا النقص الخطير، تحتاج المستشفيات إلى إعادة التفكير في كيفية مقاربتها لإدارة علاج فئات المرضى. فالمشكلة لا تكمن في عدد الأطباء السريريين بل في كيفية الاستفادة من الموارد لتوفير رعاية مستمرة وعالية الجودة.

يمكن لتكنولوجيا الخدمات الصحية عن بُعد أن تساعد في تمكين مراقبة المرضى على مدار الساعة من قبل عدد قليل من الموظفين. ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. ولهذا تتضمن حلولنا الشاملة لوحدة الرعاية المركزة عن بُعد أيضًا الدعم السريري والعمليات المثبتة للمساعدة في زيادة الإمكانيات إلى أقصى حدّ وتقليل التكاليف وتحسين رعاية المرضى.  

 

تعلّم المزيد حول حلول الخدمات الصحية عن بُعد للرعاية الحرجة.  

الاتصال بنا
*

معلومات الاتصال

* هذا الحقل مطلوب
*
*
*
*
*
*
*
*
*
من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

ثورة في تقديم الرعاية الحرجة

احصل على وجهة نظر واقعية حول كيفية تغيير برنامج eICU للرعاية الحرجة

احصل على وجهة نظر واقعية حول كيفية تغيير برنامج eICU للرعاية الحرجة

"أحدث برنامج eICU ثورة في طريقة رعايتنا للمرضى في وحدة الرعاية المركزة".
"أحدث برنامج eICU ثورة في طريقة رعايتنا للمرضى في وحدة الرعاية المركزة".
مراقبة أكثر من 100 مريض من مركز واحد لوحدات الرعاية المركزة.
مراقبة أكثر من 100 مريض من مركز واحد لوحدات الرعاية المركزة.  
يتواصل برنامج eICU مع القيّمين على متابعة المرضى في الوقت الفعلي من خلال نظام صوت/فيديو ثنائي الاتجاه.
يتواصل برنامج eICU مع القيّمين على متابعة المرضى في الوقت الفعلي من خلال نظام صوت/فيديو ثنائي الاتجاه.  

دراسة تظهر تحسين برنامج eICU للنتائج وتقليله للتكاليف

نتائج أكبر دراسة حول طب الرعاية الحرجة عن بُعد

نتائج أكبر دراسة حول طب الرعاية الحرجة عن بُعد  

وفقًا لتقرير حديث صدر عن قسم Online First من الصحيفة اليومية CHEST Journal، يُعتبر طب الرعاية المركزة عن بُعد ركنًا أساسيًا في تحسين رعاية المرضى بتكلفة منخفضة. وقد تناولت الدراسة تأثير برنامج Philips Hospital to Home eICU على 118990 مريضًا من مرضى الرعاية الحرجة، في 56 وحدة رعاية مركزة و32 مستشفى و19 نظامًا صحيًا على مدار خمس سنوات. وقد أظهرت النتائج انخفاضًا في معدل الوفيات وطول مدة الإقامة في المستشفى على حد سواء.

يُعتبر برنامج eICU المتطور الذي صممته شركة Philips برنامجًا شاملاً للتكنولوجيا وإعادة الهندسة السريرية، ويتميز بدعم القرارات السريرية الخاصة وأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي وإعادة تصميم العمليات المستهدفة.

 

المصدر: A Multi-center Study of ICU Telemedicine Reengineering of Adult Critical Care.

المواضيع ذات الصلة

دعم شامل لأي مشكلة منذرة بالخطر

دعم شامل لأي مشكلة منذرة بالخطر

استهداف الرعاية بواسطة التنبيهات السريعة والعملية من خلال حلول إدارة الإنذارات وخدمات الاستشارات.  

 

اقرأ الآن

إدارة علاج حالات العدوى التي يتم التقاطها في المستشفيات لتسريع الشفاء

إدارة علاج حالات العدوى التي يتم التقاطها في المستشفيات لتسريع الشفاء

مكافحة حالات العدوى في المستشفيات استباقيًا باستخدام أدوات لتسريع عملية شفاء المرضى وتقصير فترة الإقامة في المستشفى  

 

اقرأ الآن

الاستجابة السريعة بواسطة المقياس المعدل للإنذار المبكر

الاستجابة السريعة بواسطة المقياس المعدل للإنذار المبكر  

اكتشاف تدهور حالة المريض بسرعة وإرسال الإشعار المناسب
بواسطة مقاييس الإنذار المبكر الآلية.  

 

اقرأ الآن

الموارد

  • من المستشفى إلى المنزل
    Philips من المستشفى إلى المنزل
    عرض عملي لبرنامج eICU ضمن نظام Inova Health System الاستشفائي
    عرض عملي لبرنامج eICU ضمن نظام Inova Health System الاستشفائي  

    الموارد

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك