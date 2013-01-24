ما هو جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي؟

إذا أصيب أحد الأشخاص بانهيار مفاجئ فقد يكون مصابًا بسكتة قلبية مفاجئة (SCA). وهذا أمر خطير، فهو يعني أن قلب هذا الشخص قد توقّف عن ضخ الدم وأنه يحتاج إلى مساعدة سريعة.

ويُعدّ العامل الأكثر أهمية في علاج السكتة القلبية المفاجئة هو توفير صدمة سريعة للقلب تُعرف باسم الصدمات الكهربائية. ويساعد جهاز خارجي آلي لصدمات القلب الكهربائية (AED) الأفراد العاديين على توفير الصدمات الكهربائية بشكل سريع.

على الرغم من أننا نوصي كل شخص بتلقي تدريبًا على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية، إلا أن هذه الأجهزة قد صُممت خصيصًا لتوفر لك التدريب المطلوب أثناء تنفيذ العملية، حتى لو لم تتلقّ أي تدريب من قبل. يحدد الجهاز ما إذا كان المريض بحاجة للصدمة، وفي هذه الحالة، ستسمع صوتًا هادئًا واضحًا يشرح لك ما يجب فعله بدقة. ويساعد هذا الجهاز على تكييف الإرشادات بفعالية لتبقى على المسار الصحيح. تعمل المستشعرات الذكية على تقييم الحالة وتوفير تلقائيًا العلاج المناسب في الوقت المناسب، ليكون مخصصًا لأي المريض سواء أكان رجلًا أو امرأة أو طفلًا.