عندما أقدمت شركة Philips على تطوير الحلول والخدمات، وضعت في الحسبان كل جانب من جوانب تجربة العلاج التداخلي؛ بدءًا من التحضير إلى الإجراء ووصولاً إلى مرحلة ما بعد الإجراء. وفي كل مرحلة، تستخدم الشركة التقنيات المناسبة التي تحسّن تجربة المرضى والعاملين. وتستفيد الشركة من إمكانيات Philips Healthcare وPhilips Consumer Lifestyle وPhilips Lighting من أجل ابتكار مجموعة Ambient Experience Interventional Suite.



عندما يوافق المرضى على القيام بإجراء يتضمن استخدام القسطرة، فهم يسلّمون أمرهم إلى أشخاص غرباء نسبيًا. وهذا العالم المجهول المخيف الذين يجدون أنفسهم فيه يدفع بهم إلى عيش حالة ترقّب مليئة بالتوتر والقلق. لكن حلول Ambient Experience تساعد المرضى على التحكّم إلى حد ما بما يجري عبر السماح لهم باختيار "نسق" الغرفة بواسطة شاشة لمس لاسلكية قبل الخضوع للإجراء، ممّا يؤدي إلى تحويل المكان حسب رغبة المريض.



يضفي الضوء العلوي المنساب مع الإضاءة الديناميكية تأثيرًا ناعمًا ومبهجًا، فتبدأ الجدران بالاختفاء والمريض في الانغماس في بيئة هادئة مريحة للأعصاب بفضل الأصوات المهدئة والصور التي ترافقها.



توفر حلول Ambient Experience طريقة فريدة لتشكيل بيئة المستشفى وتخصيصها بحيث تلبي المتطلبات المحددة للأطباء السريرين والمرضى.



تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لدعم غرف قسم طب القلب من خلال حلول Ambient Experience.