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حلول التجربة

تجربة مفعمة بالأحاسيس المختلفة للمرضى والعاملين في غرف علاج الأورام

حلول للشعور بالهدوء بشكل متواصل أثناء سير الإجراءات
بعد حقن المريض بالمواد الدوائية المشعة، يبقى بمفرده في غرفة الامتصاص وهنا تنتابه عادة مشاعر القلق والريبة. ولهذا السبب، صممنا حلولاً تساعد المرضى على الشعور بالهدوء بشكل متواصل أثناء الخضوع للإجراءات الطبية.  

التشخيص الطبي هو أمر يخشاه كل المرضى كونه يجعلهم متوترين وقلقين، فكيف إذا وجدوا أنفسهم في قسم علاج الأورام... يكفي القول بأن تجربتهم لن تكون سلسة على الإطلاق.

يمكن لفريق استشارات التجربة مساعدتك في بناء قسم الطب النووي وتصميمه بالكامل، بما في ذلك أماكن مثل المداخل والممرات وغرف الانتظار وغرف التمريض، لتلبية المتطلبات المعينة لمنشأة الرعاية الصحية التابعة لك.

يمكن أن نخصص إنتاجية الموظفين وكفاءة سير العمل وأن نحسّنهما من خلال حلول الاستشارات، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي ووصولاً إلى التصاميم الشاملة وتطبيق التكنولوجيا.

تساهم هذه التفاصيل المخصصة المتمحورة حول المريض في منح المستشفى لديك أفضلية في خضم المنافسة القوية التي يشهدها مجال الرعاية الصحية، ما يساعدك ليس فقط في جذب المرضى بل أيضًا المهنيين البارعين كما استبقائهم.

 

تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لدعم غرف طب الأورام من خلال حلول Ambient Experience.  
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

 

تعلّم المزيد حول المزايا الفريدة التي تقدمها حلول Philips Ambient Experience لرعاية المرضى.  

 

معرفة المزيد

المزيد من حلول Ambient Experience للغرف

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التحسينات

  • KittenScanner

    يمنح الماسح Ambient Experience KittenScanner من Philips الأطفال فرصة للاستمتاع وتعلّم الكثير عن أجهزة المسح الطبية.

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  • حلول التخزين

    صُمّمت حلول Ambient Experience للتخزين من أجل المساعدة في توفير مكان عمل منظّم ومرتّب.

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الموارد

  • Ambient Experience: إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

    Ambient Experience: إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

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    التنزيلات

    قصص العملاء

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