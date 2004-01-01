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انقطاع التنفس أثناء النوم

ابدأ حياة أكثر سعادة وصحة

هل تم تشخيصك مؤخراً بالإصابة بمرض انقطاع التنفس أثناء النوم؟ 
تعرف على الموارد التي ستساعدك على التكيف مع العلاج وتشجعك على الاستمرار فيه

المعدات الخاصة بعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

 

تساعدك منتجات Philips Respironics من الأقنعة والأجهزة والملحقات المريحة والمناسبة الخاصة بعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم على التحكم بمشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم بنجاح لتتمتع بعيش حياة أكثر سعادة وصحة.

الأقنعة

الأقنعة

 

نقدم لك مجموعة متنوعة من الأقنعة لتلبية احتياجاتك الفردية. تعرف على الأقنعة المتطورة مثل DreamWear وقناع Nuance وقناع Amara وقناع Wisp.

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الأجهزة

 الأجهزة

 

تصفح الخيارات المتاحة التي تناسبك وتمنحك الراحة مع نظامي DreamStation وSystem One لعلاج مشاكل النوم.

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الملحقات

الملحقات

 

احصل على جميع الملحقات التي تحتاجها لإستكمال حلول علاج انقطاع التنفس أثناء النوم من Philips Respironics.

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الأسئلة الشائعة حول انقطاع التنفس أثناء النوم

الأسئلة الشائعة حول انقطاع التنفس أثناء النوم

احصل على إجابات على الاسئلة الشائعة حول العلاج
العناية بالمعدات

العناية بالمعدات

ساهم في تمديد فترة صلاحية معداتك عن طريق صيانتها بالشكل الصحيح
استبدال المعدات

استبدال المعدات

ساهم في تمديد فترة صلاحية معداتك عن طريق صيانتها بالشكل الصحيح

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